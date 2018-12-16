18:01
16 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін попався. Не зразковий батько
      Вєсті Кремля
      18:03, 15 грудня
      Вєсті. UA. Жир: Здійснення бажань Насірова. Прибулець радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      "Спосіб передати інформацію": Порошенко розповів, чому продовжить зустрічатись із кумом Путіна

      186 Читать новость на русском
      Порошенко розповів, чому подовжить зустрічатись із кумом Путіна
      Порошенко розповів, чому подовжить зустрічатись із кумом Путіна / 24 канал

      Президент України Петро Порошенко заявляє, що лідер громадського руху "Український вибір - Право народу", член партії "За життя" Віктор Медведчук на переговорах Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі фактично представляв президента РФ Володимира Путіна. Однак, за його словами, наразі це єдиний спосіб передати інформацію лідеру РФ.

      Про це він повідомив під час своєї прес-конференції.

      Читайте також: Парламент Британії стурбований зв'язками Порошенка з Медведчуком

      Порошенко зазначив, що з травня Медведчук не бере участі у засіданнях тристоронньої контактної групи.

      Давайте говорити, ми все це розуміємо: де-факто Медведчук на цих переговорах є представником Путіна,
      – сказав глава держави.

      При цьому український лідер зазначив, що Медведчук є "єдиними джерелом донесення до Путіна інформації".

      "Якщо він може зустрічатися і готувати будь-які пропозиції щодо повернення наших хлопців і дівчат додому, то я буду це робити", – наголосив він. 

      Хто такий Віктор Медведчук: дивіться відео

      Нагадаємо, представник України в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук заявив, що лідер громадського руху "Український вибір", член партії "За життя" та кум президента РФ Віктор Медведчук вже не бере участі в переговорах у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

      Теги: Петро Порошенко Нормандський формат Новини політики Новини України Віктор Медведчук Мінські домовленості
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Підступний план Порошенка: як президент хоче заслужити лояльність Трампа і позбутися Ситника
      сьогодні , 17:00 Підступний план Порошенка: як президент хоче заслужити лояльність Трампа і позбутися Ситника
      Сергій Лещенко 325
      Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      14 грудня , 15:05 Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      Євгенія Мазур 1
      Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24
      сьогодні , 16:08 Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24
      3740
      Як Вища кваліфікаційна комісія суддів працює за подвійними стандартами
      сьогодні , 14:00 Як Вища кваліфікаційна комісія суддів працює за подвійними стандартами
      Роман Маселко 212
      "Аквамен": гра престолів на дні океану
      сьогодні , 13:00 "Аквамен": гра престолів на дні океану
      Юлія Ліпенцева 747
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Один з ватажків "ДНР" обмовився про фінансування з Росії
       20 листопада 2016 , 14:43 1
      Які кросовери обирають українці: топ-10
       17 серпня , 17:45
      Зірка Барселони проїхався у громадському транспорті (фото)
       10 листопада , 10:55
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук