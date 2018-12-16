"Спосіб передати інформацію": Порошенко розповів, чому продовжить зустрічатись із кумом Путіна

Президент України Петро Порошенко заявляє, що лідер громадського руху "Український вибір - Право народу", член партії "За життя" Віктор Медведчук на переговорах Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі фактично представляв президента РФ Володимира Путіна. Однак, за його словами, наразі це єдиний спосіб передати інформацію лідеру РФ.

Про це він повідомив під час своєї прес-конференції.

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Порошенко зазначив, що з травня Медведчук не бере участі у засіданнях тристоронньої контактної групи.

Давайте говорити, ми все це розуміємо: де-факто Медведчук на цих переговорах є представником Путіна,

– сказав глава держави.

При цьому український лідер зазначив, що Медведчук є "єдиними джерелом донесення до Путіна інформації".

"Якщо він може зустрічатися і готувати будь-які пропозиції щодо повернення наших хлопців і дівчат додому, то я буду це робити", – наголосив він.

Хто такий Віктор Медведчук: дивіться відео

Нагадаємо, представник України в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук заявив, що лідер громадського руху "Український вибір", член партії "За життя" та кум президента РФ Віктор Медведчук вже не бере участі в переговорах у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі.