Парламент Британії стурбований зв'язками Порошенка з Медведчуком

Британський депутат Мартін Докерті-Х'юз (Шотландська національна партія) закликав уряд вивчити зв'язки президента України Петра Порошенка з кумом президента Росії Віктором Медведчуком.

Про це повідомляє офіційний веб-портал парламенту Великої Британії.

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Мартін Докерті-Х'юз виступив з відповідною заявою напередодні у ході екстрених дебатів з приводу загострення ситуації в Азовському морі через агресію РФ. Депутат додав, що на тлі незаконних та аморальних вчинків Російської Федерації в Україні президент України "фліртує з воєнним станом".

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Депутат, запевнив, що зв'язки між президентом України та кумом президента Росії Віктором Медведчуком будуть розслідувати. Крім того, депутат додав, що Велика Британія спонукатиме іншу частину Європейського Союзу до спільних дій та забезпечення посилення санкцій проти Російської Федерації.

До слова, президент України Петро Порошенко та кум Путіна Віктор Медведчук регулярно часто проводять таємні зустрічі. Про це дізналися журналісти-розслідувачі програми "Схеми". До того ж, зустрічаються політики як у приміщенні Адміністрації Президента, так і вдома.

Нагадаємо, за версією української сторони, Росія після зухвалої атаки в Азовському морі на кораблі ВМС захопила 23 українських моряків. Наразі відомо імена 18 з них. Також у РФ переконують, що у результаті обстрілу вищезазначених суден нібито "зазнали легких поранень" троє українських військових. Водночас країна-агресор заявила, що усі постраждалі внаслідок нападу українські моряки отримали всю необхідну медичну допомогу.

Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.



Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.