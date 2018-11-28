Парламент Британии обеспокоен связями Порошенко с Медведчуком

Британский депутат Мартин Докерти-Хьюз (Шотландская национальная партия) призвал правительство изучить связи президента Украины Петра Порошенко с кумом президента России Виктором Медведчуком.

Об этом сообщает официальный веб-портал парламента Великобритании.

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Мартин Докерти-Хьюз выступил с соответствующим заявлением накануне в ходе экстренных дебатов по поводу обострения ситуации в Азовском море из-за агрессии РФ. Депутат добавил, что на фоне незаконных и аморальных поступков Российской Федерации в Украине президент Украины "флиртует с военным положением".

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Депутат заверил, что связи между президентом Украины и кумом президента России Виктором Медведчуком будут расследовать. Кроме того, депутат добавил, что Великобритания будет побуждать другую часть Европейского Союза к совместным действиям и обеспечению усиления санкций против Российской Федерации.

К слову, президент Украины Петр Порошенко и кум Путина Виктор Медведчук регулярно часто проводят тайные встречи. Об этом узнали журналисты-расследователи программы "Схемы". К тому же, встречаются политики как в помещении Администрации Президента, так и дома.

Напомним, по версии украинской стороны, Россия после дерзкой атаки в Азовском море на корабли ВМС Украины захватила 23 украинских моряков. Известны имена 18 из них. Также в РФ убеждают, что в результате обстрела вышеупомянутых судов якобы "получили легкие ранения" трое украинских военных. В то же время страна-агрессор заявила, что все пострадавшие в результате нападения украинские моряки получили всю необходимую медицинскую помощь.

Что случилось в Азовском море и почему это получило такой резонанс? 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Россия не замедлила с реакцией. В ФСБ РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполб. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.



Впоследствии в Кремле такие меры объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никоим образом не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта возле Керченского пролива на украинских кораблях якобы развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.