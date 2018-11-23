01:52
24 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Эвакуация двойников Путина. Медиагопники РФ
      Вєсті Кремля
      22:19, 23 ноября
      Вести. UA. Черная пятница в Раде. Тесная связь Порошенко и Медведчука
      Вєсті.UA
      21:49, 23 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      О чем могут говорить Президент Украины и кум президента России

      76 Читати новину українською

      Возможно, украинцы о факте регулярных встреч Петра Порошенко и Виктора Медведчка и не узнали бы, если бы не зоркий глаз журналистов-расследователей программы "Схемы": они сняли на видео автомобили сопровождения кума Путина и под Администрацией главы государства, и под его имением в Козине. И предполагают, что встречи эти происходили не просто ради того, чтобы кофе попить.

      Встречи Медведчука и Порошенко пытались замалчивать, но после выхода программы "Схемы" в Администрации Президента подтвердили: политики действительно общались.

      Читайте также: Что на самом деле связывает Виктора Медведчука и Петра Порошенко: журналистское расследование

      Встречались, мол, потому что президент хотел выразить недовольство тем, что Кремль затягивает с освобождением украинских политзаключенных. Именно поэтому и приезжал к Порошенко Медведчук, который является Спецпредставителем СБУ по вопросам освобождения заложников в Минской группе. Но для чего впускал президент человека, которого сравнивает с "чертом", в собственный дом – вопрос открытый.

      Для чего впускал президент человека, которого сравнивает с "чертом", в собственный дом?

      Политолог Михаил Басараб отметил, что президент-патриот и пророссийский политик могли обсуждать только две вещи: бизнес и политику. А вот какие общие бизнес-интересы могут быть у Порошенко и Медведчука – рассказал нардеп Сергей Лещенко. Он утверждал, что с помощью СБУ Порошенко зачистил рынок сжиженного газа для себя и Медведчука.

      СБУ начали давить на трейдеров, а в это время на рынок зашли четыре фирмы, которые связаны непосредственно с Медведчуком,
      – сказал Лещенко.

      Зато СБУ упорно не замечает угрозы в сепаратистской риторике Медведчука. Кум российского президента не боится публично призывать к федерализации Украины. Не видят угрозы в таких словах и на Банковой. Напротив, Медведчуку разрешили вернуться и в публичную политику, и на экраны. Кум Путина взял под контроль два телеканала – 112 NewsOne. Вошел в пророссийскую партию "За жизнь" и вместе с Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем вынашивает планы идти на выборы 2019 года. Бойко выдвинут в президенты, а Медведчук с Рабиновичем зайдут в парламент.

      Бойко выдвинут в президенты, а Медведчук с Рабиновичем зайдут в парламент

      Под такой близорукостью Банковой могут стоять политические причины – в частности, предстоящие выборы.

      Во-первых, у президента рассчитывают на то, что пророссийскость и демонический имидж Медведчука испугают избирателей и подтолкнут сплотиться вокруг президента-воина и президента-патриота, каким представляют его в кампании политтехнологи.

      А во-вторых, новоиспеченный политический партнер Медведчука, Юрий Бойко, должен стать для Банковой спарринг-партнером на президентских выборах. Бывший регионал и оппоблоковец – единственный среди потенциальных претендентов на главное кресло, кого Петр Порошенко еще имеет шанс победить.

      Напомним, Виктор Медведчук не первое десятилетие открытый проводник российского влияния в Украине. Он не скрывает своих дружеских партнерских отношений с Владимиром Путиным. Народный депутат Егор Соболев рассказал 24 каналу, что считает самым печальным в этой ситуации то, что в условиях войны за независимость, когда от России идет самая большая угроза нашей государственности, руководитель страны имеет с кумом Путина настолько тесные отношения.

      Автор: Егор Скорина
      Теги: Украина – Россия Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Юрий Бойко Вадим Рабинович Расследования Виктор Медведчук
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук