О чем могут говорить Президент Украины и кум президента России

Возможно, украинцы о факте регулярных встреч Петра Порошенко и Виктора Медведчка и не узнали бы, если бы не зоркий глаз журналистов-расследователей программы "Схемы": они сняли на видео автомобили сопровождения кума Путина и под Администрацией главы государства, и под его имением в Козине. И предполагают, что встречи эти происходили не просто ради того, чтобы кофе попить.

Встречи Медведчука и Порошенко пытались замалчивать, но после выхода программы "Схемы" в Администрации Президента подтвердили: политики действительно общались.

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Встречались, мол, потому что президент хотел выразить недовольство тем, что Кремль затягивает с освобождением украинских политзаключенных. Именно поэтому и приезжал к Порошенко Медведчук, который является Спецпредставителем СБУ по вопросам освобождения заложников в Минской группе. Но для чего впускал президент человека, которого сравнивает с "чертом", в собственный дом – вопрос открытый.

Для чего впускал президент человека, которого сравнивает с "чертом", в собственный дом?

Политолог Михаил Басараб отметил, что президент-патриот и пророссийский политик могли обсуждать только две вещи: бизнес и политику. А вот какие общие бизнес-интересы могут быть у Порошенко и Медведчука – рассказал нардеп Сергей Лещенко. Он утверждал, что с помощью СБУ Порошенко зачистил рынок сжиженного газа для себя и Медведчука.

СБУ начали давить на трейдеров, а в это время на рынок зашли четыре фирмы, которые связаны непосредственно с Медведчуком,

– сказал Лещенко.

Зато СБУ упорно не замечает угрозы в сепаратистской риторике Медведчука. Кум российского президента не боится публично призывать к федерализации Украины. Не видят угрозы в таких словах и на Банковой. Напротив, Медведчуку разрешили вернуться и в публичную политику, и на экраны. Кум Путина взял под контроль два телеканала – 112 NewsOne. Вошел в пророссийскую партию "За жизнь" и вместе с Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем вынашивает планы идти на выборы 2019 года. Бойко выдвинут в президенты, а Медведчук с Рабиновичем зайдут в парламент.

Бойко выдвинут в президенты, а Медведчук с Рабиновичем зайдут в парламент

Под такой близорукостью Банковой могут стоять политические причины – в частности, предстоящие выборы.

Во-первых, у президента рассчитывают на то, что пророссийскость и демонический имидж Медведчука испугают избирателей и подтолкнут сплотиться вокруг президента-воина и президента-патриота, каким представляют его в кампании политтехнологи.

А во-вторых, новоиспеченный политический партнер Медведчука, Юрий Бойко, должен стать для Банковой спарринг-партнером на президентских выборах. Бывший регионал и оппоблоковец – единственный среди потенциальных претендентов на главное кресло, кого Петр Порошенко еще имеет шанс победить.

Напомним, Виктор Медведчук не первое десятилетие открытый проводник российского влияния в Украине. Он не скрывает своих дружеских партнерских отношений с Владимиром Путиным. Народный депутат Егор Соболев рассказал 24 каналу, что считает самым печальным в этой ситуации то, что в условиях войны за независимость, когда от России идет самая большая угроза нашей государственности, руководитель страны имеет с кумом Путина настолько тесные отношения.