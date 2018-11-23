Порошенко в большой зависимости от России, – Соболев

Виктор Медведчук не первое десятилетие открытый проводник российского влияния в Украине. Он не скрывает своих дружеских партнерских отношений с Владимиром Путиным. Конечно, самое печальное, что сейчас в условиях войны за независимость, в условиях, когда от России идет наибольшая угроза нашей государственности, председатель нашей страны имеет с кумом Путиным тесные отношения.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал нардеп от "Объединения "Самопомич" Егор Соболев.

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"О чем они (Порошенко и Медведчук – 24 канал) говорят, какие договоренности могут быть после таких встреч – это задача специального расследования, которое, я уверен, должна провести Служба безопасности с другими правоохранительными органами. Но только после того, как Порошенко не будет президентом Украины. Ведь пока он занимает действующую должность, то есть только один способ расследовать его деятельность – процедура импичмента, которая наглухо заблокирована", – пояснил Соболев.

По его словам, самое печальное, что речь идет не просто о тайных встречах. Проблема в том, что в Украине хорошо продолжают развиваются российские банки, вся мобильная связь дальше принадлежит компаниям РФ. В нашем государстве, кроме Медведчука, хорошо себя чувствуют и Левочкин, и Ахметов и другие люди, которые действовали и действуют в интересах России. Они не только не нейтрализованы, они успешно ведут бизнес и занимаются политикой, которая для них является продолжением бизнеса.

Смотрите видео, кто такой Виктор Медведчук:

То, что нашел журналист Михаил Ткач – это очередное доказательство того, что наш президент в большой зависимости от России. Как это изменить? Во-первых, не выбирать его, а во-вторых, провести расследование. Я бы не хотел разбрасываться словами, как любит это делать Порошенко, о русском агенте. Впрочем, все связи любого лица с РФ надо тщательно выявлять и вырезать,

– подчеркнул нардеп.

Напомним, журналисты-расследователи программы "Схемы" выяснили, что Виктор Медведчук тайно ездит в Администрацию Президента, его там замечали неоднократно. Журналисты считают, что Медведчук может быть консультантом Порошенко относительно будущих выборов. Ведь единственный оппонент, которого он может победить во втором туре – это оппозиционер Юрий Бойко.

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