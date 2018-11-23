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      Порошенко і Медведчук: чому ворог приходить додому?

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      Для чого Медведчук їздить до Порошенко?
      Для чого Медведчук їздить до Порошенко? / Багнет

      Президент України Петро Порошенко має регулярні таємні зустрічі із кумом Путіна – Віктором Медведчуком. Журналісти-розслідувачі програми "Схеми" оприлюднили результати свого чотиримісячного спостереження за оточенням нашого гаранта.

      Журналісти запевняють, що до гаранта останнім часом регулярно навідується Віктор Медведчук. При чому приїжджає він як на Банкову, в офіс президента, так і до нього додому у селище Козин, де мешкає Порошенко.

      У президента вельми оперативно відреагували на це журналістське розслідування й заявили, що темою зустрічей з кумом Путіна було виключно питання звільнення українських заручників, утримуваних бойовиками. Саме заради такої благородної мети чинний президент Порошенко, мовляв, готовий зустрічатися хоч із чортом в пеклі.

      Але у журналістів "Схем" є й іще одна версія таких частих зустрічей між Порошенко та Медведчуком. Вони припускають, що ті обговорюють майбутні вибори. Адже чинний український президент і кум Путіна, який нещодавно вийшов з тіні й жадає повернутися у велику політику, можуть бути один одному корисні. Медведчук допоможе Порошенку переобратися вдруге, а Порошенко допоможе пізніше тому на парламентських виборах, з прицілом на те, що Медведчук отримає посаду спікера й очолить восени Верховну Раду. Плани наполеонівські, проте, аби про все домовитися й узгодити деталі, Порошенко й Медведчук потребують особистих зустрічей.

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      Тепер, якщо в Порошенка і є шанс знову стати президентом, то це лише у випадку, якщо навесні наступного року потрапить у другий тур. Там він зійдеться сам на сам із кимось із проросійських політиків. Тоді українці, звісно, й проголосують за Порошенка, тільки щоб не віддати найвищу владу в країні комусь з прихильників "Русскава міра".

      Схоже, що заради того, аби втопити рейтинги Тимошенко й не допустити її виходу у другий тур, чинний президент готовий вести таємні переговори хоч із чортом. Але при цьому на людях залишатися затятим чортоненависником.

      Звісно, це все лише припущення й жодних фактів, які б підтверджували можливість союзу чи спільних дій між Порошенком та Медведчуком – немає.

      Ми віримо, що Порошенко щиро вважає Путіна і Медведчука – ворогами України, з якими жодні домовляння, компроміси й спільні стратегічні союзи навіть теоретично неможливі, адже це означало б державну зраду.

      Не можемо не вірити запевнянням Адміністрації Президента, що єдиною метою численних зустрічей Порошенка і Медведчука є тема звільнення українських заручників.

      Утім, на рівні інтуіції не дає мені спокою один ньюанс, пов'язаний з тим, що Медведчук їздив до Порошенка і на роботу, і додому. Наприклад, ви б пустили б до себе додому свого ворога? І я б не пустив! Може, вони не вороги? Та, ні, маячня, бути такого не може… Чи може?

       

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Публікації Новини політики Віктор Медведчук Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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