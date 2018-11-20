"Євробляхери" думають, що обдурили державу – насправді обдурили їх!

"АвтоЄвроСила" взялася блокувати траси міжнародного значення, дороги в населених пунктах та навіть прикордонні пункти пропуску.

"Євробляхери" незадоволені ухваленими Верховною Радою законопроектами щодо розмитнення автівок й вимагають те розмитнення спростити й здешевити – хочуть, аби легалізація "евроблях" в Україні коштувала їм тисячу євро, незалежно від віку атівки. Адже нині у нову формулу розрахунку акциза на автомобіль депутати заклали коефіцієнт його віку – чим старіший транспортний засіб, тим більший на нього акциз. Це зробили начебто для того, щоб невигідно стало завозити в Україну 15-20-річні автомобілі, які, на думку депутатів, дуже шкодять екології, бо мають зношені мотори застарілої конструкції. Але саме такі вельми немолоді "евробляхи" вже й накупили українці – бо саме такі автівки в Європі через свій вік коштують копійки.

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Але тепер, за новим ухваленим законом, розмитнення старої автівки обійдеться українцеві дуже дорого й становитиме мало не ще три ціни, за яку ту "бляху" українець купив у Європі. Ну, і додаткове обурення викликає той факт, що законопроект із новою методою розрахунку вартості акцизу депутати, схоже, ухвалювали для самих себе, щоб їм стало вигідніше й дешевше купувати новенькі люксові Merсedes чи Range Rover. Адже саме ця категорія автомобілів тепер і стане відчутно дешевшою – не 100 тисяч євро, а лише 90 тисяч, бо акциз на них за новою формулою буде значно меншим, аніж був до того: автівка нова, відтак і коефіцієнт віку на неї мінімальний з можливих.

От тільки купувати нові автомобілі можуть собі дозволити лише українські депутати, ну може ще – вітчизняні чиновники, судді та прокурори. Саме вони новому закону дуже раді! Натомість "євробляхерів" у цьому переліку немає, то ж і взялися вони до безстрокового блокування доріг. Й з одного боку, їх можна зрозуміти – вони відчувають що їх банально кинули: довго обіцяли одне, а ухвалили в парламенті зрештою зовсім інше. Але маю таке питання до "бляхерів": чому ви зі своїми проблемами завдаєте незручностей решті простих українців? Ми у чому винні, що депутати вас кинули? У вас до них претензії? То блокуйте під’їзди до маєтків народних депутатів, міністрів та президента, вимагаючи, щоб він ухвалені законопроекти не підписував! Може, ви не знаєте, де вони всі живуть? Але це не таємниця – блокуйте Конча-Заспу, Козин, Липки! Навіщо траси, середмістя Києва та пункти перепуску на кордонах блокувати, там і так щоб їх перетнути доводиться в чергах по 10 годин стояти… Ви ж нині ворогів собі серед простих українців наживаєте такими масовими перекриттями доріг. Вас же ж і так вважають халявщиками, які вже раз намахали державу, нащо ви собі й далі карму псуєте?

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Хоча, кого я тут намагаюся зараз присоромити… Та "АвтоЄвроСила" вже давно перетворилася на звичайний політичний рух, якому насправді байдуже за що пікетувати й що вимагати. Так вже було з ветеранським організаціями АТОшників, які спочатку наче за праве діло виступали, а потому й самі за гроші стали відробляти замовлення, продаючи свою участь у пікетах та рейдерських захопленнях. Так само й "АвтоЄвроСила" – на початку це була організація, що дійсно об’єднувала однодумців, які допомагали одне-одному й намагалися щось конструктивного від влади вимагати. А тепер це – чергова політична сила, молода й агресивна, яка ще покаже себе на прийдешніх виборах.

А от скасування акцизів, спрощення розмитнення й усі ті вимоги, з яких дійсно все починалося – нічого цього взагалі не буде, як би не розраховували на це прості українці, які нині спостерігають за протестами "євробляхерів" і бажають тим перемоги. Нічого цього не буде – бо це не вигідно нинішнім можновладцям. Адже не для того вони взагалі цю схему із "євробляхами" придумували й реалізовували, не для того, щоб зараз дозволити її зламати! Чи може ви думали, що то "євробляхери" такі розумні й самі знайшли шпаринки в законодавстві, якими скористалися? Ха! Три рази ха-ха! Можновладці їм дозволили це зробити, дозволили із порушенням закону завезти через кордон "бляхи", а потім безкарно на нерозмитнених авто кататися Україною, дозволили бути невидимками для копів та митників, дозволили, щоб потім завезення автівок на іноземній реєстрації перетворити на маштабну корупційну схему й заробити на ній чималі гроші. А тепер на "бляхерах" можновладці ще й додаткові дивиденти отримують, організувавши "АвтоЄвроСилу" в політичний рух… І, шановні "бляхери", можете тут от зараз на мене образитися, але знайте – вас банально використовують. Ви думали, це ви такі розумні, що намахали державу? Ні, це вас намахали!

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