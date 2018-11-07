Що робити з "євробляхами"? Опитування
У столиці знову масові протести власників машин на євро номерах. Вони проводять акції одразу в кількох локаціях. Через це поліцейські та нацгвардійці забезпечують охорону правопорядку.
Протестувальники хочуть, щоб влада пішла їм на уступки. Зокрема, вимагають, щоб нардепи схвалити правки активістів до законопроектів 8487 та 8488.
Джерело: 24 канал
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