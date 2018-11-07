Що робити з "євробляхами"? Опитування

У столиці знову масові протести власників машин на євро номерах. Вони проводять акції одразу в кількох локаціях. Через це поліцейські та нацгвардійці забезпечують охорону правопорядку.

Протестувальники хочуть, щоб влада пішла їм на уступки. Зокрема, вимагають, щоб нардепи схвалити правки активістів до законопроектів 8487 та 8488.