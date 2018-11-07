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      Что делать с "евробляхами"? Опрос

      91 Читати новину українською
      Протесты владельцев "евроблях"
      Протесты владельцев "евроблях" / Facebook

      В столице снова массовые протесты владельцев машин на евро номерах. Они проводят акции сразу в нескольких локациях. Поэтому полицейские и нацгвардейцы обеспечивают охрану правопорядка.

      Протестующие хотят, чтобы власть пошла им на уступки. В частности, требуют, чтобы нардепы одобрили правки активистов в законопроекты 8487 и 8488.

       

       

      Теги: протесты Новости политики Авто на еврономерах Авто Опрос 24
      Источник: 24 канал
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