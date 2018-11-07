Что делать с "евробляхами"? Опрос
В столице снова массовые протесты владельцев машин на евро номерах. Они проводят акции сразу в нескольких локациях. Поэтому полицейские и нацгвардейцы обеспечивают охрану правопорядка.
Протестующие хотят, чтобы власть пошла им на уступки. В частности, требуют, чтобы нардепы одобрили правки активистов в законопроекты 8487 и 8488.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии