Друзья, враги или союзники: Медведчук тайно встречался с Порошенко
Виктор Медведчук тайно встречался с Петром Порошенко. Его авто неоднократно замечали возле Администрации Президента.
Это выяснили журналисты-расследователи программы "Схемы".
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В своем расследовании они отмечают, что такие встречи не случайны.
Во время нашего наблюдения в течение почти 4 месяцев, мы заметили, что Виктор Медведчук регулярно приезжает в АП. Причем, эти встречи в АП стараются не афишировать,
– отмечают журналисты.
Медведчук может быть консультантом Порошенко относительно будущих выборов. Ведь единственный оппонент, которого он может победить во втором туре – это оппозиционер Юрий Бойко.
Кем является Виктор Медведчук и Петр Порошенко – друзьями, врагами или союзниками,
– задают вопрос журналисты.
В Администрации Президента уже отреагировали на расследование. Там полностью отрицают любые бизнес-интересы Петра Порошенко с кумом Путина. И заметили, что президент якобы встречался с ним исключительно для обсуждения затяжек процесса освобождения украинских политзаключенных Кремля.
Напомним, 20 ноября фракция "Оппозиционный блок" исключила из своего состава двух народных депутатов Украины – Юрия Бойко и Сергея Левочкина. Об этом заявил сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул.
Все потому, что ранее сопредседатель политической партии "Оппозиционный блок" и одноименной парламентской фракции Юрий Бойко и внефракционный народный депутат, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы – За жизнь". Тогда же Вадим Новинский заявил, что партия "Оппоблок" не уполномочивала Юрия Бойко подписывать документы об объединении. Именно после этого Бойко и Левочкина исключили из партии. Ее руководителем стал Новинский.
А вот кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук избран председателем политсовета партии "За жизнь".
Сейчас идут разговоры о расколе внутри "Оппоблока", однако в партии это отрицают.
Смотрите видео, кто такой Виктор Медведчук:
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