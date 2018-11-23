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      Друзья, враги или союзники: Медведчук тайно встречался с Порошенко

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      Виктор Медведчук тайно встречался с Петром Порошенко. Его авто неоднократно замечали возле Администрации Президента.

      Это выяснили журналисты-расследователи программы "Схемы".

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      В своем расследовании они отмечают, что такие встречи не случайны.

      Во время нашего наблюдения в течение почти 4 месяцев, мы заметили, что Виктор Медведчук регулярно приезжает в АП. Причем, эти встречи в АП стараются не афишировать,
      – отмечают журналисты.

      Медведчук может быть консультантом Порошенко относительно будущих выборов. Ведь единственный оппонент, которого он может победить во втором туре – это оппозиционер Юрий Бойко.

      Кем является Виктор Медведчук и Петр Порошенко друзьями, врагами или союзниками,
      задают вопрос журналисты.

      В Администрации Президента уже отреагировали на расследование. Там полностью отрицают любые бизнес-интересы Петра Порошенко с кумом Путина. И заметили, что президент якобы встречался с ним исключительно для обсуждения затяжек процесса освобождения украинских политзаключенных Кремля.

      Напомним, 20 ноября фракция "Оппозиционный блок" исключила из своего состава двух народных депутатов Украины – Юрия Бойко и Сергея Левочкина. Об этом заявил сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул.

      Все потому, что ранее сопредседатель политической партии "Оппозиционный блок" и одноименной парламентской фракции Юрий Бойко и внефракционный народный депутат, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы – За жизнь". Тогда же Вадим Новинский заявил, что партия "Оппоблок" не уполномочивала Юрия Бойко подписывать документы об объединении. Именно после этого Бойко и Левочкина исключили из партии. Ее руководителем стал Новинский.

      А вот кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук избран председателем политсовета партии "За жизнь".

      Сейчас идут разговоры о расколе внутри "Оппоблока", однако в партии это отрицают.

      Смотрите видео, кто такой Виктор Медведчук:

       

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Администрация Президента Петр Порошенко Виктор Медведчук
      Источник: 24 Канал
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