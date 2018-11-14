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      Как Медведчук рвется в украинский парламент: одиозная схема

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      Виктор Медведчук
      Виктор Медведчук / Фото из открытых источников

      Юрий Бойко и Вадим Рабинович подписали соглашение об объединении оппозиционных сил. По словам политиков, новое объединение планирует уступить и выдвинуть кандидата в президенты. Однако в "Оппоблоке" уверяют – партия не принимала решений по объединениям, подписание соглашения было личной инициативой Бойко, что вызвало немало недовольства. Эксперты уверены, что к такой платформе причастен Кремль.

      Об этом в программе "Что это было?" рассказали журналистка Евгения Моторевская и нардеп Сергей Лещенко.

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      По словам журналистки, союз – Бойко, Рабинович, Медведчук – выгоден действующей власти. Этот союз ориентирован на пророссийскую аудиторию, если Юрий Бойко будет вероятным кандидатом в президенты от объединения двух политических сил, и если он выйдет во второй тур с Порошенко, то действующий президент выиграет однозначно выборы 2019.

      Даже если кандидат не выйдет во второй тур, то они раскручивают лидера списка, который ведет это объединенное политическое образование на парламентские выборы следующей осени. Кроме Бойко, Медведчука и Рабиновича, также есть и Сурков. Это человек, который отвечает за Украину в России, а также близкий к Бойко, ведь во время Революции достоинства Сурков приезжая в Киев встречался с Бойко. То есть российское влияние в этом проекте очень серьезное,
      – отметил Лещенко.

      Нардеп добавил, что цель этого объединения – это политическое влияние. Сценарий состоит в том, что Бойко идет на выборы президента, а на парламентских выборах уже "первую скрипку" будет играть Медведчук. И в случае, если общий политический проект "За жизнь" и "Оппоблок" пройдут в парламент и попадут в коалицию, то Медведчук будет претендовать на роль спикера.

      "Если они станут крупнейшей оппозиционной фракцией, то этот политический альянс претендует на вице-спикера от оппозиции и снова – это Медведчук. А он, как председатель парламента, может умело манипулировать всем политическим курсом и законодательством Украины", – сказал депутат.

      Видео полного выпуска программы "Что это было?" за 14 ноября 2018

       

      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Виктор Медведчук Верховная Рада Выборы Президента 2019 Юрий Бойко Вадим Рабинович Оппозиционный блок
      Источник: 24 канал
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      Новости за 14 ноября
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