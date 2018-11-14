Свой к своему за своим: кто, с кем и ради чего будет объединяться на выборах

Несмотря на то, что стартовый избирательный свисток де-юре еще не прозвучал, в партийной среде уже кипит подготовительная жизнь. Немало политических сил, похоже, решили взять на вооружение неписаное правило: "Равнение на объединение". Представители различных партийных лагерей активно ищут союзников, чтобы совместно бороться за место под политическим солнцем на парламентских выборах-2019.

Какая форма в новой платформы?

На днях о создании новой политической платформы заявил нардеп от БПП Мустафа Найем. По его словам, создание платформы (название проекта пока не разглашается) началось четыре месяца назад. "Мы собрали наших помощников и начали методично, день за днем ​​звонить, писать письма и встречаться с сотнями людей по всей стране с одним предложением: "Давайте вместе создавать платформу с открытым кодом", – поделился деталями парламентарий на своей странице в Facebook.

Он отметил, что среди людей, которые поддержали проект – региональные лидеры, общественные деятели и просто активные граждане, "которые запомнились нам за четыре года работы в парламенте".

Мы не спрашивали, членами какой партии они являются. Мы не спрашивали просто потому, что главными критериями были общие ценности, общее видение будущего, вера и (да!) неприкрытый оптимизм,

– добавил Найем.

По его словам, на днях члены новосозданной платформы собрались под Киевом и "три дня вместе обсуждали планы, тактику и общее видение".

"В конце концов, у нас получилась команда. Почти пятьдесят человек, готовых нести открытый код далее – собрать "своих" по всей стране", – пишет Найем. В тегах к своему посту нардеп отметил 15 человек: его брат Маси Найем, депутаты Сергей Лещенко и Светлана Залищук (БПП), помощник автора поста Никита Лысенко, волонтер Михаил Жировский...

Неудачный объединительный "брак"

Дмитрий Добродомов и Анатолий Гриценко: дружба была недолгой

Если говорить о так называемом демократическом политическом крыле, то еще в конце весны о намерении объединиться на основе единой партийной платформы заявили нардеп Дмитрий Добродомов ("Народный контроль") и экс-министр обороны Анатолий Гриценко ("Гражданская позиция").

Хочу подчеркнуть, что объединение демократической оппозиции не означает вливание одной партии в другую. Объединение говорит о создании общей платформы, что позволит преодолеть преступную власть на всех уровнях – от райадминистраций в министерства! Сегодня, мы объединяем усилия и создаем платформу "Народного доверия", чтобы не допустить полной узурпации власти Петром Порошенко и реванша пророссийских политических сил. Именно поэтому мы готовы проехать всю страну и пригласить к нам новые лица, профессиональные кадры и людей, которые смогут вносить качественные изменения,

– не без ноток пафоса заявлял тогда господин Добродомов.

Но, как говорится, не прошло и полгода, как претенциозные объединительные намерения разбились о скалы амбиций: и Гриценко, и Добродомов решили идти в качестве кандидатов на президентские выборы. Их пути разошлись как в море корабли. После этого политики, которые еще вчера били себя в грудь, заявляя о новом качестве, разорвав партнерские отношения, сразу (как это по-украински!) раскритиковали друг друга.

Читайте также: "Оппоблок" и "За жизнь" создали совместную платформу и решают вопрос о едином кандидате

Когда союзник держит за спиной нож

Арсений Яценюк и Петр Порошенко когда-то были союзниками

Очень и очень интересная ситуация сложилась в отношениях между БПП и "Народным фронтом". Еще летом в кулуарах поговаривали, что политсила имени президента и "фронтовики" ведут переговоры о походе на парламентские выборы одной колонной. Однако из-за сложных отношений между Яценюком и Порошенко (и далеко не только, список можно продолжать) ситуация "заморозилась". БПП не желает тянуть на своих плечах политическую силу, рейтинг которой, согласно социологическим исследованиям, не дотягивает даже до 1%. Несмотря на это, "Народный фронт" не собирается складывать политическое оружие и, несмотря на все "нет", имеет на это основания, основанные на достаточно прочном административном фундаменте. Судите сами, какие рычаги сконцентрированы в руках соратников бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.

Во-первых, как ни крути, сегодня "Народный фронт" – вторая по численности парламентская фракция. Спикер Андрей Парубий и секретарь СНБО – представители "НФ". Во-вторых, в "фронтовиков" – семь министров в правительстве, один из которых – глава МВД в контексте выборов имеет особенно существенное влияние. Если сюда добавить тот факт, что у Арсена Авакова, мягко говоря, непростые отношения с Петром Порошенко, "фронтовики" могут изрядно потрепать нервы на выборах нынешним союзникам с БПП. Поэтому президент и его парламентские соратники, как говорят, обречены договариваться с "Народным фронтом" и его лидером.

Кстати, о нем – Яценюке. Сейчас по всей стране появились билборды с изображением Арсения Петровича и лозунгами: "Украинский язык, кино, песня", "Остановить дефолт", "Энергетическая независимость". Не нужно быть большим технологом, чтобы увидеть, что эти месседжи абсолютно перекликаются со слоганами действующего гаранта Конституции. В окружении Порошенко говорят, что билборды Яценюка сильно разозлили действующего президента, ведь играют они фактически на одном электоральном поле.

Впрочем, не все так просто в датском королевстве. Один из депутатов "НФ" признался, что "фронтовики" затеяли ответную игру-многоходовку. Они якобы (ввиду отсутствия яркого лидера, кроме Яценюка, рейтинг которого оставляет желать лучшего) не собираются участвовать в президентской гонке, делая ставку на парламентскую. Почему? Совершенно очевидно, что их цель – провести как можно больше своих "штыков" в Верховную Раду следующего созыва, чтобы играть если не первую, то далеко не последнюю скрипку в будущем коалиционном оркестре. А президентскую гонку соратники Яценюка якобы решили перенести, пока экс-премьер окончательно не избавится от шлейфа негатива и не нарастит электоральные мышцы. Поэтому ситуация складывается довольно интересная: де-юре, не принимая участия в президентской гонке Яценюк и компания могут очень потрепать нервы Порошенко.

Экс-регионалы играют в показательное единство

Юрий Бойко и Вадим Рабинович "намаливают" себе рейтинг

Не менее интересная картинка состоит в лагере, условно говоря, пророссийских сил. "Санта-Барбара" еще та!

9 ноября сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович в достаточно пафосной атмосфере подписали соглашение об объединении оппозиции и создании "оппозиционной платформы – За жизнь".

То, что объединение Бойко и Рабиновича произошло под давлением Кремля и под чуткой опекой Медведчука, вполне очевидно. Куда интереснее другое – как отреагирует на происходящее один из негласных лидеров бывших регионалов – Ринат Ахметов. Он владеет огромными ресурсами: финансовыми, медийными и человеческими, в том числе и собственным потенциальным кандидатом в президенты, в лице Александра Вилкула,

– констатирует политолог Александр Башун.

Действительно, с экспертом сложно не согласиться, ведь даже сам "Оппоблок" достаточно неоднороден. Если одна часть ОБ четко ориентируется на Юрия Бойко и Сергея Левочкина, то вторая – на Рината Ахметова.

Здесь интересно, что соглашение о создании "Оппозиционной платформы" с Рабиновичем от "Оппоблока" подписывал в одностороннем порядке Юрий Бойко. Впоследствии ближайший соратник Ахметова – Борис Колесников, заявил, что подписание соглашения об оппозиционной платформе – личная инициатива Бойко. Она до сих пор не согласована с другими членами ОБ и не "легитимизирована съездом партии". Намек вполне понятен...

"Вишенка на торте" – это не только отсутствие согласия о формате похода на выборы-2019 в самом "Оппозиционном блоке", но и то, что на юго-восточной электоральной шахматной доске еще есть другие игроки. Например, партия "Возрождение", где важную роль играет мэр Харькова Геннадий Кернес. Активно "раскручивает" собственный политический проект ("Наши") еще один известный выходец из первой столицы Украины – Евгений Мураев. То есть, разбросанность и неоднородность в этом крыле не меньшая, чем в условно демократическом.

Читайте также: "Безсмертні": чому Добкін та Кернес не будуть покарані

Между тем, Юрий Бойко всеми правдами и неправдами пытается публично демонстрировать единство в лагере бывших регионалов, которые прописались в различных партийных домах: кто в перспективных (как ни крути, но на каждый товар есть свой купец) многоэтажках, а кто в маргинальных бараках.

На днях Бойко заявил, что уже несколько партий готовы присоединиться к "Оппозиционной платформе – За жизнь". В частности, он отметил:

Сегодня мы видим еще пять-шесть партий, которые присоединятся к нам. Еще не завершены переговоры. Такие переговоры проходят в ближайшее время, они материализуются. Мы ожидаем, что весь Оппозиционный блок присоединится к нам так же, как мы ждем всех, кто хочет мира и стабильности. Уверен, что все те политические силы, которые имеют общие идеологические позиции – будут с нами.

Но пойдет ли на союз с Бойко Ринат Ахметов – большой вопрос. Несмотря на потерю его главной вотчины – Донецка, есть регионы, где влияние Рината Леонидовича является определяющим. Это Мариуполь, где Ахметов контролирует градообразующие предприятия "Азовсталь" и комбинат им. Ильича и Запорожье с дочерней компанией "Метинвеста" – "Запорожсталь".

Еще один нюанс. Не является большим секретом, что в Администрации Порошенко спят и видят, чтобы во 2-м туре Петр Алексеевич сошелся с регионалом. И здесь ставка может быть сделана именно на представителя "ахметовского" крыла. В свое время такой "фокус" вышел в Кучмы, когда во 2-м туре он соревновался с Петром Симоненко. Не желая допустить реванша коммунистов, украинцы сказали свое "Да!" именно Леониду Даниловичу.

Впрочем, сейчас ситуация несколько сложнее. Поскольку в этом треугольнике есть третий лишний. Точнее, лишняя. А на Банковой еще, похоже, не придумали действенную формулу, каким образом вывести Юлию Тимошенко из центральной магистрали на политическую обочину. Кстати, находясь на гребне электоральных волн, "Батькивщина" Юлии Владимировны не намерена объединяться с кем либо. По крайней мере пока.

Читайте также: Слияние бывших регионалов: кто будет единым кандидатом Кремля