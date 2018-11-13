"Безсмертне бидло": чому Добкін та Кернес не будуть покарані

"У тебя лицо скучное, тебе денег никто не даст", – погрожував Генадій Кернес. "Да просто текст по дебильному написан", – виправдовувався Михайло Добкін. Цей запис передвиборного ролика натепер на Youtube подивилися вже 5 мільйонів разів, я й сам переглядаю, коли настрій поганий.

Утім, останнього разу зловив себе на думці – чому? Бо тут не сміятися, а плакати треба – адже в ролику ж не два stand-up коміки, а чинний мер багатомільйонного українського міста й народний депутат, один з тих небагатьох, хто відповідає в країні за законотворчу діяльність.

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І це не був комедійний номер у КВН-і, то був реальний запис реального рекламного ролика – там була промова, яку кандидат виголошує своїм виборцям. А виборці, цим словам повірили й обрали його на посаду, передали повноваження керувати країною.

Відтак, це десь в Європах, такий собі технічний запис того ролика потрапив в Мережу, він би став вироком для політичних кар'єр Михайла Добкіна і Генадія Кернеса. Але не в нас, в нас вони безсмертні. Тай Бог з тим передвиборним роликом, де ми бачимо їхню справжню манеру спілкування та їх ставлення – до оточення і одне до одного.

Але – як бути із закидами в кримінальному минулому одного з них? Як бути із їх підтримкою АнтиМайдану, їх протидією Революції Гідності, з їхніми красномовними виступами із георгіївськими стрічками? І все це зафіксовано та можна переглянути в Мережі – і все це не має жодних для них наслідків. Ані політичних, ані кар'єрних. Відтак, можна припустити, що й наслідків по кримінальних провадженнях розпочатих проти Кернеса й Добкіна не буде жодних.

Проти чинного харківського мера провадження вже закрили – бо усі без виключення прокурори з боку держобвинувачення різко захворіли. А справу проти Добкіна, якому закидають відчуження землі на 220 мільйонів гривень і який за таке був позбавлений в 2017-му депутатської недоторканності, мали відсьогодні почати розглядати в суді – але не сталося, троє його адвокатів до суду не прийшли, відтак розгляд було відтерміновано на "папізже".

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