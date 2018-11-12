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      Схеми Добкіна: чому нардепа притягли до суду

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      Був міським головою і незаконно віддав 36 земельних ділянок – у Харкові Михайла Добкіна викликали до суду. Генеральна прокуратура розслідує зловживання службовим становищем з його боку. І хоча справу щойно почали розглядати, її вже перенесли.

      Справа в тому, що сьогодні до суду не з'явилися одразу троє адвокатів підозрюваних і засідання довелося переносити.

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      Тим часом наші журналісти знайшли ті самі земельні ділянки, загальна вартість яких 220 мільйонів гривень, і які, як кажуть прокурори, Добкін буквально віддав задарма.

      Одна висотка є і в центрі Харкова, земля під нею дуже дорога. Та забудовник майже 10 років тому заволодів нею безкоштовно, бо отримував від міськради за кооперативною схемою. Ще за радянськими правилами, які діють й досі – люди, які хочуть побудувати житло і об'єднуються в кооператив, насправді можуть отримати землю безкоштовно. Та в цьому випадку кооператив "Авантаж" був фіктивний, за ним стояв тодішній нардеп від "Партії регіонів" Анатолій Денисенко.

      Протягом 2008-2010 років міська рада часів Михайла Допкіна роздала за такою ж схемою близько 650 га землі – вартістю 4 мільярдів гривень.

      Михайло Добкін
      Михайло Добкін

      Влітку минулого року генпрокуратура отримала дозвіл від парламенту і затримала Михайла Добкіна. Його та ще 5 людей слідство підозрює у зловживанні службовим становищем незаконному відчудженні 36 земельних ділянок площею 78 гектарів і вартістю 220 мільйонів гривень у Харкові.

      Справу вже передано до суду, сам Добкін звісно свою вину не визнає. Але у підозрі немає земель, на яких розташований маєток Добкіна. Хоча, вони були отримані за тією ж схемою.

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      По справі проходить і Геннадій Кернес, який тоді був секретарем міської ради. Щоправда, він є не підозрюваним, а свідком. До того ж сам Кернес донедавна теж був фігурантом судового розгляду. Його підозрювали у побитті і викраденні людей, але справу злили: прокурори ГПУ не приходили на засідання, тож суддя закрив провадження.

      Яка буде доля справи друга Кернеса – Добкіна поки невідомо. До того ж поки що, попри гучні обіцянки генерального прокурора, жодного колишнього регіонала за ґрати так і не посадили.

      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Михайло Добкін Гроші Корупція Судді Новини політики Будівництво
      Джерело: 24 канал
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