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      Схемы Добкина: почему нардепа привлекли к суду

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      Был городским головой и незаконно отдал 36 земельных участков – в Харькове Михаила Добкина вызвали в суд. Генеральная прокуратура расследует злоупотребление служебным положением с его стороны. И хотя дело только начали рассматривать, его уже перенесли.

      Дело в том, что сегодня в суд не явились сразу трое адвокатов подозреваемых, и заседание пришлось переносить.

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      Тем временем наши журналисты нашли те самые земельные участки, общая стоимость которых 220 миллионов гривен, и которые, как говорят прокуроры, Добкин буквально отдал даром.

      Одна высотка есть и в центре Харькова, земля под ней очень дорогая. Но застройщик почти 10 лет назад завладел ею бесплатно, потому что получал от горсовета по кооперативной схеме. Еще по советским правилам, которые действуют и до сих пор – люди, которые хотят построить жилье и объединяются в кооператив, на самом деле могут получить землю бесплатно. И в этом случае кооператив "Авантаж" был фиктивный, за ним стоял тогдашний нардеп от "Партии регионов" Анатолий Денисенко.

      В течение 2008-2010 годов городской совет времен Михаила Добкина раздал по такой же схеме около 650 га земли стоимостью 4 миллиардов гривен.

      Михайло Добкін
      Михаил Добкин

      Летом прошлого года генпрокуратура получила разрешение от парламента и задержала Михаила Добкина. Его и еще 5 человек следствие подозревает в злоупотреблении служебным положением и незаконном отчуждении 36 земельных участков площадью 78 гектаров и стоимостью в 220 миллионов гривен в Харькове.

      Дело уже передано в суд, сам Добкин конечно свою вину не признает. Но в подозрении нет земель, на которых расположен особняк Добкина. Хотя, они были получены по той же схеме.

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      По делу проходит и Геннадий Кернес, который тогда был секретарем городского совета. Правда, он является не подозреваемым, а свидетелем. К тому же сам Кернес до недавнего времени тоже был фигурантом судебного разбирательства. Его подозревали в избиении и похищении людей, но дело слили: прокуроры ГПУ не приходили на заседания, поэтому судья закрыл производство.

      Какова будет судьба дела друга Кернеса – Добкина пока неизвестно. К тому же пока, несмотря на громкие обещания генерального прокурора, ни одного бывшего регионала за решетку так и не посадили.

      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Строительство Судьи Коррупция Михаил Добкин
      Источник: 24 канал
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