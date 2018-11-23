Друзі, вороги чи спільники: Медведчук таємно зустрічався з Порошенком

Віктор Медведчук, який остаточно вирішив повернутись в українську політику, таємно їздить до Адміністрації Президента. Його авто там помічали неодноразово.

Це з'ясували журналісти-розслідувачі програми "Схеми".

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У своєму розслідуванні вони наголошують, що такі зустрічі не випадкові.

Під час нашого спостереження протягом майже 4 місяців, ми помітили, що Віктор Медведчук регулярно приїжджає до АП. При чому, ці зустрічі в АП намагаються не афішувати,

– зазначають журналісти.

Медведчук може бути консультантом Порошенка щодо майбутніх виборів. Адже єдиний опонент, якого він може перемогти в другому турі – це опозиціонер Юрій Бойко.

То ким є Віктор Медведчук та Петро Порошенко – друзями, ворогами чи спільниками,

– задають питання журналісти.

В Адміністрації Президента вже відреагували на розслідування. Там повністю заперечують будь-які бізнес-інтереси Петра Порошенка з кумом Путіна. І зауважили, що президент начебто зустрічався з ним виключно для обговорення затягувань процесу звільнення українських політв'язнів Кремля.

Дивіться відео, хто такий Віктор Медведчук: