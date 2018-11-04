Медведчука обрали головою партії Рабіновича
Кума президента Росії Володимира Путіна, політика Віктора Медведчука обрали головою політради партії "За життя".
Про це повідомляє сайт партії.
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Зазначається, що 4 листопада у Києві відбувся перший етап позачергового з’їзду політсили.
"Обрано новий склад політради політичної партії «За життя», за результатами одноголосного голосування на з'їзді головою нової політради обрано Віктора Медведчука", – йдеться у повідомленні.
Дивіться відео, хто такий Віктор Медведчук:
Джерело: 24 Канал
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