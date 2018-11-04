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      Медведчука обрали головою партії Рабіновича

      849 Читать новость на русском
      Віктор Медведчук
      Віктор Медведчук / glavred.info

      Кума президента Росії Володимира Путіна, політика Віктора Медведчука обрали головою політради партії "За життя".

      Про це повідомляє сайт партії.

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      Зазначається, що 4 листопада у Києві відбувся перший етап позачергового з’їзду політсили.

      "Обрано новий склад політради політичної партії «За життя», за результатами одноголосного голосування на з'їзді головою нової політради обрано Віктора Медведчука", – йдеться у повідомленні.

      Дивіться відео, хто такий Віктор Медведчук:

       

      Теги: Новини України Новини політики Віктор Медведчук Вадим Рабінович
      Джерело: 24 Канал
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