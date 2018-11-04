Медведчука избрали председателем партии Рабиновича
Кума президента России Владимира Путина, политика Виктора Медведчука избрали председателем политсовета партии "За жизнь".
Об этом сообщает сайт партии.
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Отмечается, что 4 ноября в Киеве состоялся первый этап внеочередного съезда политсилы.
"Избран новый состав политсовета политической партии «За жизнь», по результатам единогласного голосования на съезде председателем нового политсовета избран Виктор Медведчук", – говорится в сообщении.
Смотрите видео, кто такой Виктор Медведчук:
Источник: 24 Канал
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