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      Медведчука избрали председателем партии Рабиновича

      78 Читати новину українською
      Виктор Медведчук
      Виктор Медведчук / glavred.info

      Кума президента России Владимира Путина, политика Виктора Медведчука избрали председателем политсовета партии "За жизнь".

      Об этом сообщает сайт партии.

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      Отмечается, что 4 ноября в Киеве состоялся первый этап внеочередного съезда политсилы.

      "Избран новый состав политсовета политической партии «За жизнь», по результатам единогласного голосования на съезде председателем нового политсовета избран Виктор Медведчук", – говорится в сообщении.

      Смотрите видео, кто такой Виктор Медведчук:

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Вадим Рабинович Виктор Медведчук
      Источник: 24 Канал
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