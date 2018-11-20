Нардепів Бойка і Льовочкіна виключили зі складу "Опозиційного блоку"

Фракція "Опозиційний блок" виключила зі свого складу двох народних депутатів України – Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна.

Про це заявив співголова депутатської фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул на ранковому пленарному засіданні Верховної Ради.

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Хочу поінформувати, що півгодини тому завершилося засідання фракції "Опозиційний блок". На ньому зі складу фракції було виключено Бойка Юрія Анатолійовича та Льовочкіна Сергія Володимировича,

– заявив Вілкул.

Зазначимо, Бойко був співголовою "Опоблоку", а Льовочкін заступником голови фракції.

Наразі у політичній силі залишився 41 народний депутат.

Нагадаємо, 9 листопада співголова політичної партії "Опозиційний блок" і однойменної парламентської фракції Юрій Бойко і позафракційний народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабинович підписали угоду про створення "Опозиційної платформи - За життя". Напередодні кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука обрали головою політради партії "За життя".