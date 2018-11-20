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      Нардепов Юрия Бойко и Сергея Левочкина исключили из состава "Оппозиционного блока"

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      Бойко и Левочкина исключили из состава "Оппозиционного блока"
      Бойко и Левочкина исключили из состава "Оппозиционного блока" / Коллаж 24 Канала

      Фракция "Оппозиционный блок" исключила из своего состава народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина.

      Об этом заявил сопредседатель депутатской фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул на утреннем пленарном заседании Верховной Рады.

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      Хочу проинформировать, что полчаса назад завершилось заседание фракции "Оппозиционный блок", на котором из состава фракции были исключены Бойко Юрий Анатольевич и Левочкин Сергей Владимирович, – заявил Вилкул.

      Отметим, Бойко был сопредседателем "Оппоблока", а Левочкин заместителем председателя фракции.

      Сейчас в политической силе остался 41 народный депутат.

      Напомним, 9 ноября сопредседатель политической партии "Оппозиционный блок" и одноименной парламентской фракции Юрий Бойко и внефракционный народный депутат, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы "За жизнь". Накануне кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука избрали председателем политсовета партии "За жизнь".

      Теги: Новости Украины Сергей Левочкин Александр Вилкул Юрий Бойко Оппозиционный блок Новости политики
      Источник: 24 Канал
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