"Оппоблок" созывает политсовет для оценки союза Бойко и Левочкина с партией Медведчука

Партия "Оппозиционный блок" 12 ноября проведет заседание политсовета для оценки союза Юрия Бойко и Сергея Левочкина с партией Виктора Медведчука "За жизнь".

Об этом в комментарии LB.ua сообщил народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

Подписание какого-то соглашения по созданию "Оппозиционной платформы" в стенах Верховной Рады – это частная инициатива Юрия Бойко и Сергея Левочкина. Уже в понедельник мы инициировали созыв политсовета партии "Оппозиционный блок", чтобы обсудить сложившуюся ситуацию,

– заявил он.

Новинский также подчеркнул, что "Оппоблок" потребует проведения съезда партии.

"С той целью, чтобы рядовые члены партии могли оценить ситуацию и принять решение по этому поводу", – добавил он.

Нардеп отметил, что пока сложно говорить о возможных решениях съезда и будет ли подниматься вопрос об исключении из партии Бойко и Левочкина.

"Видимо, господин Бойко и господин Левочкин решили вступить в партию "За жизнь", раз у них есть такие инициативы. Наша партия всегда выступала за то, чтобы у нас был единый кандидат в президенты от прогрессивных оппозиционных сил, который способен составить реальную конкуренцию действующей власти, а не быть на подтанцовке у Петра Порошенко", – уверен он.

Напомним, 9 ноября группа депутатов "Оппозиционного блока" (так называемое "крыло Бойко-Левочкина") решила заключить союз с партией "За жизнь", фактическим лидером которой является пророссийский политик Виктор Медведчук.