Кум Путіна Медведчук вже не бере участі в мінських переговорах

Представник України в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук заявив, що лідер громадського руху "Український вибір", член партії "За життя" та кум президента РФ Віктор Медведчук вже не бере участі в переговорах у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

В інтерв'ю "BBC News Україна", відповідаючи на питання про роль Медведчука, Марчук сказав: "Наскільки я знаю, на переговорах він був представником СБУ і медіатором на рівні між президентами. Зараз від СБУ – вже кілька раундів інша людина".

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А про роль Медведчука як політика і посередника в контактах між президентами – це інша тема, яка не стосується мінських переговорів,

– додав Марчук.

Щодо того, що в мінських переговорах після незаконних "виборів" в окремих районах Донецької і Луганської областей, то, за словами Марчука, формат не змінився.

"Від Донецька змінився переговірник, від Луганська залишився той самий. Але вибори – це серйозний і демонстративний підрив (переговорів). Для мене особисто це одне і те саме – незаконні вибори і обстріл, і полон наших хлопців", – сказав представник України в ТКГ.

Нагадаємо, у листопаді журналісти програми "Схеми дізналися", що президент України Петро Порошенко та Віктор Медведчук регулярно та часто проводять таємні зустрічі як у приміщенні Адміністрації Президента, так і вдома.

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