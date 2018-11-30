Медведчук – це очі і вуха Путіна у війні з Україною, – журналістка
Персональна загроза для України – Віктор Медведчук, кум Володимира Путіна, який не приховує свої дружби з російським президентом. У його родини є бізнес в Україні і Росії, з ним пов’язані кілька українських телеканалів. Також він є членом партії, у якої є шанс потрапити у парламент.
Про це розповіла у своєму відеоблозі "Політична кухня" авторка і журналістка Крістіна Бердинських.
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Бердинських зазначила, що позиції Медведчука тільки закріплюються в Україні.
Також особливість Медведчука у тому, що він, хоч і друг Путіна, але живе тут. Він його очі і вуха ворога у війні. З ним треба не бізнес вести, а приховувати усю можливу інформацію про нацбезпеку, українське військо і звісно воєнний стан,
– наголосила журналістка.
Бердинських також зазначила, що воєнний стан в Україні був запроваджений після того, як російські військові напали на українські кораблі в Азовському морі і захопили українських моряків.
"Це агресія, і вона нагадала багатьом, у тому числі в Україні, що взагалі-то у нас вже 5-й рік триває військовий конфлікт на сході України, який щодня може перейти в активні бойові дії. І оскільки ніхто не розуміє, що в голові у президента Росії Володимира Путіна, тому до війни треба готуватися завжди", – додала журналістка.
Відео повного випуску відеоблогу "Політична кухня" за 30 листопада 2018