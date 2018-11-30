Медведчук – це очі і вуха Путіна у війні з Україною, – журналістка

Персональна загроза для України – Віктор Медведчук, кум Володимира Путіна, який не приховує свої дружби з російським президентом. У його родини є бізнес в Україні і Росії, з ним пов’язані кілька українських телеканалів. Також він є членом партії, у якої є шанс потрапити у парламент.

Про це розповіла у своєму відеоблозі "Політична кухня" авторка і журналістка Крістіна Бердинських.

Читайте також: Що насправді пов'язує Віктора Медведчука та Петра Порошенка: журналістське розслідування

Бердинських зазначила, що позиції Медведчука тільки закріплюються в Україні.

Також особливість Медведчука у тому, що він, хоч і друг Путіна, але живе тут. Він його очі і вуха ворога у війні. З ним треба не бізнес вести, а приховувати усю можливу інформацію про нацбезпеку, українське військо і звісно воєнний стан,

– наголосила журналістка.

Бердинських також зазначила, що воєнний стан в Україні був запроваджений після того, як російські військові напали на українські кораблі в Азовському морі і захопили українських моряків.