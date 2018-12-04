Кум Путина Медведчук уже не участвует в минских переговорах

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук заявил, что лидер общественного движения "Украинский выбор", член партии "За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук уже не принимает участия в переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе.

В интервью "BBC News Украина", отвечая на вопрос о роли Медведчука, Марчук сказал: "Насколько я знаю, на переговорах он был представителем СБУ и медиатором на уровне между президентами. Сейчас от СБУ – уже несколько раундов другой человек".

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А о роли Медведчука как политика и посредника в контактах между президентами – это другая тема, которая не касается минских переговоров,

– добавил Марчук.

Относительно того, что в минских переговорах после незаконных "выборов" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, то, по словам Марчука, формат не изменился.

"От Донецка изменился переговорщик, от Луганска остался тот же. Но выборы – это серьезный и демонстративный подрыв (переговоров). Для меня лично это одно и то же – незаконные выборы и обстрелы, и плен наших ребят", – сказал представитель Украины в ТКГ.

Напомним, в ноябре журналисты программы "Схемы узнали", что президент Украины Петр Порошенко и Виктор Медведчук регулярно и часто проводят тайные встречи как в помещении Администрации Президента, так и дома.

Кто такой Виктор Медведчук: смотрите видео