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      Украинские моряки в плену РФ: в Кремле рассказали о переговорах с Медведчуком

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      Путин сказал, что говорил с Медведчуком об освобождении украинских моряков
      Путин сказал, что говорил с Медведчуком об освобождении украинских моряков / Фото из открытых источников

      Лидер пророссийской организации "Украинский выбор – право народа" и кум президента РФ Виктор Медведчук летал в Россию, чтобы договорится об освобождении 24 украинских моряков.

      Об этом Владимир Путин заявил во время пресс-конференции 20 декабря.

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      Так, Путин утверждает, что Медведчук посетил Москву "совсем недавно".

      По обмену, мы этим занимались. Вот господин Медведчук по поручению Порошенко, кстати говоря, постоянно этим занимается, и недавно совсем приезжал в Москву, и ставил вопрос об освобождении украинских военных, задержанных в Керченском проливе, точнее в Черном море,
      – сказал он.

      При этом глава Кремля подчеркнул, что вопрос освобождения захваченных украинских моряков "можно будет решать только после завершения уголовного дела (в РФ – 24 канал)".

      Напомним, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук заявил, что лидер общественного движения "Украинский выбор", член партии "За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук уже не принимает участия в переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе.

      Почему Россия захватила украинских моряков?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.
      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.
      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.
      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин заложники Украинцы в плену РФ Виктор Медведчук Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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