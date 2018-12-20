Украинские моряки в плену РФ: в Кремле рассказали о переговорах с Медведчуком

Лидер пророссийской организации "Украинский выбор – право народа" и кум президента РФ Виктор Медведчук летал в Россию, чтобы договорится об освобождении 24 украинских моряков.

Об этом Владимир Путин заявил во время пресс-конференции 20 декабря.

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Так, Путин утверждает, что Медведчук посетил Москву "совсем недавно".

По обмену, мы этим занимались. Вот господин Медведчук по поручению Порошенко, кстати говоря, постоянно этим занимается, и недавно совсем приезжал в Москву, и ставил вопрос об освобождении украинских военных, задержанных в Керченском проливе, точнее в Черном море,

– сказал он.

При этом глава Кремля подчеркнул, что вопрос освобождения захваченных украинских моряков "можно будет решать только после завершения уголовного дела (в РФ – 24 канал)".

Напомним, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук заявил, что лидер общественного движения "Украинский выбор", член партии "За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук уже не принимает участия в переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе.

Почему Россия захватила украинских моряков?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.

Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.