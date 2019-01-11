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      "Ми маємо бути готові відповісти": Лукашенко напророкував загрози для Білорусі

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      Білорусь в найближчі роки будуть "пробувати на зуб", ми повинні бути готові відповісти, – Лукашенко
      Білорусь в найближчі роки будуть "пробувати на зуб", ми повинні бути готові відповісти, – Лукашенко / Фото з відкритих джерел

      Лідер Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що в найближчі роки країну будуть "дуже сильно пробувати на зуб". Однак він вважає, що Білорусь знайде гідну відповідь.

      Про це повідомляє агентство БЕЛТА.

      Читайте також: Лукашенко пригрозив Москві втратою єдиного союзника: з'явилась реакція РФ

      Так, Лукашенко вважає, що 2019 і 2020 роки будуть непростими для білоруського народу.

      Це непрості роки, тому що, скажу відверто, у ці два роки нас будуть дуже сильно "пробувати на зуб", на предмет того, чи гідні ми, якщо конкретизувати, тієї незалежності, про яку ми завжди і всюди говоримо,
      – зазначив він.

      Лукашенко також додав. Що Білорусь має бути готовою"відповісти на це питання".

      "Я абсолютно переконаний, що ми знайдемо гідну відповідь", – заявив президент Білорусі.

      До слова, нещодавно президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія може втратити "єдиного союзника" на західному напрямку через відсутність домовленостей щодо компенсації за податковий маневр в нафтовій сфері. Натомість у МЗС РФ переконують, що у поглибленні спорідненості Росії та Білорусі не варто сумніватися.

      Теги: Новини політики Олександр Лукашенко Новини Білорусі
      Джерело: 24 Канал
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