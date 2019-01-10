"Тут ніхто нікого не нахилить": Лукашенко зробив несподівану заяву щодо об’єднання із Росією

Президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що розмови про об'єднання Білорусі з Росією "дурні і притягнуті за вуха". Білоруський лідер рекомендує заспокоїтися та розвивати союз лише на рівноправній основі.

Про це повідомляє портал БЕЛТА.

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Лукашенко зазначив, що зараз є багато розмов серед білорусів і росіян про об'єднання двох країн, а також про автокефалію білоруської церкви.

Лідер Білорусі назвав ці розмови «дурними та притягнутими за вуха для обговорення». Президент Білорусі підкреслив, що мови про жодне об’єднання з Росією не йдеться.

Ми з президентом Росії однозначно визначили, що сьогодні на порядку денному такого питання немає – про об'єднання,

– додав Лукашенко.

Лукашенко пригадав, що раніше Білорусь і Росія підписали договір про створення Союзної держави і розвивали свої взаємини відповідно до нього.

За його словами, тоді Путін відмовився прийняти конституцію Союзної держави. Там нібито мали бути прописані і органи управління, і органи влади, і єдина валюта та політика.

"Я це нагадав президенту Росії, він сказав: "Так, так і було". Постає питання: що будемо робити з союзним договором? Треба сідати за стіл і дивитися, що ми разом можемо сьогодні згідно з договором вирішити, на що ми разом можемо без всякого тиску піти", – зазначив Лукашенко.

Він наголосив, що союз Білорусі і Росії може розвиватися тільки на рівноправній основі. На крок об’єднання, на думку білоруського лідера, не може піти і Росія. Лукашенко каже, що Путін це йому підтвердив.

Немає такої можливості у Росії, з огляду на наслідки всього, на це піти. Тому треба заспокоїтися і припинити ці розмови, що хтось когось нахилив або нахиляє. Тут ніхто нікого не нахилить,

– стверджує він.

Нагадаємо, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін оголосив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Там заявляють, що цей крок є необхідною умовою для активізації економічного співробітництва в межах Союзної держави.



Окрім того, президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. При цьому в Кремлі заявили, що можливе об’єднання Росії та Білорусі наразі не обговорюється.

Що таке Союзна держава?Це наддержавне утворення, що включає в себе Росію і Білорусь, з єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним і культурним простором, який поетапно організовується. Договір про створення Союзної держави Росії і Білорусі підписали 8 грудня 1999 у Москві. Договір набув чинності 26 січня 2000 після обміну ратифікаційними грамотами між тодішнім в.о. президента РФ Володимиром Путіним і президентом РБ Олександром Лукашенком.