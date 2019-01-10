14:20
10 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шокуючі секрети Путіна. День побєди весь рік
      Вєсті Кремля
      21:17, 9 січня
      Вєсті.UA: Заклики Зеленського. Переконання Авакова
      Вєсті.UA
      21:01, 9 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ

      "Тут ніхто нікого не нахилить": Лукашенко зробив несподівану заяву щодо об’єднання із Росією

      2364 Читать новость на русском
      Лукашенко прокоментував розмови про об'єднання з Росією
      Лукашенко прокоментував розмови про об'єднання з Росією / Фото з відкритих джерел

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що розмови про об'єднання Білорусі з Росією "дурні і притягнуті за вуха". Білоруський лідер рекомендує заспокоїтися та розвивати союз лише на рівноправній основі.

      Про це повідомляє портал БЕЛТА.

      Читайте також: Путін хоче "поглинути" Білорусь: ЗМІ оприлюднили промовисті деталі взаємин Москви та Мінська

      Лукашенко зазначив, що зараз є багато розмов серед білорусів і росіян про об'єднання двох країн, а також про автокефалію білоруської церкви.

      Лідер Білорусі назвав ці розмови «дурними та притягнутими за вуха для обговорення». Президент Білорусі підкреслив, що мови про жодне об’єднання з Росією не йдеться.

      Ми з президентом Росії однозначно визначили, що сьогодні на порядку денному такого питання немає – про об'єднання,
      – додав Лукашенко.

      Лукашенко пригадав, що раніше Білорусь і Росія підписали договір про створення Союзної держави і розвивали свої взаємини відповідно до нього.

      За його словами, тоді Путін відмовився прийняти конституцію Союзної держави. Там нібито мали бути прописані і органи управління, і органи влади, і єдина валюта та політика.

      "Я це нагадав президенту Росії, він сказав: "Так, так і було". Постає питання: що будемо робити з союзним договором? Треба сідати за стіл і дивитися, що ми разом можемо сьогодні згідно з договором вирішити, на що ми разом можемо без всякого тиску піти", – зазначив Лукашенко.

      Він наголосив, що союз Білорусі і Росії може розвиватися тільки на рівноправній основі. На крок об’єднання, на думку білоруського лідера, не може піти і Росія. Лукашенко каже, що Путін це йому підтвердив.

      Немає такої можливості у Росії, з огляду на наслідки всього, на це піти. Тому треба заспокоїтися і припинити ці розмови, що хтось когось нахилив або нахиляє. Тут ніхто нікого не нахилить, 
      – стверджує він.

      Нагадаємо, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін оголосив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Там заявляють, що цей крок є необхідною умовою для активізації економічного співробітництва в межах Союзної держави.

      Окрім того, президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. При цьому в Кремлі заявили, що можливе об’єднання Росії та Білорусі наразі не обговорюється.

      Що таке Союзна держава?Це наддержавне утворення, що включає в себе Росію і Білорусь, з єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним і культурним простором, який поетапно організовується. Договір про створення Союзної держави Росії і Білорусі підписали 8 грудня 1999 у Москві. Договір набув чинності 26 січня 2000 після обміну ратифікаційними грамотами між тодішнім в.о. президента РФ Володимиром Путіним і президентом РБ Олександром Лукашенком.

      Теги: Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найважливіші розробки 2018 року, які можуть змінити індустрію
      сьогодні , 14:07 Найважливіші розробки 2018 року, які можуть змінити індустрію
      140
      Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      сьогодні , 14:00 Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      Яніна Ткачук 2289
      Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      сьогодні , 13:45 Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      50274
      Як знімали найкращі фільми 2018 року: вражаючі фото та відео з-за лаштунків
      сьогодні , 13:00 Як знімали найкращі фільми 2018 року: вражаючі фото та відео з-за лаштунків
      Альона Захарова 685
      Очікують мільйони: якою буде передвиборча кампанія Зеленського
      сьогодні , 12:30 Очікують мільйони: якою буде передвиборча кампанія Зеленського
      Крістіна Бердинських 881
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Сонцезалежна: як виглядає найбільша будівля, що працює від сонячних панелей
       6 січня , 16:29
      Новий рік Україна зустріне з новим бюджетом
       25 грудня 2011 , 14:03 0
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук