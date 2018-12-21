Росія і Білорусь створять спільне законодавство

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін оголосив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Там заявляють, що цей крок є необхідною умовою для активізації економічного співробітництва в межах Союзної держави.

Про це він повідомляє "Інтерфакс".

Читайте також: Офіційно: Мінська єпархія БПЦ визнала ПЦУ "розкольницькою общиною"

24 канал писав, що президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. При цьому в Кремлі заявили, що можливе об’єднання Росії та Білорусі наразі не обговорюється.

Тепер у РФ сповістили про подальші кроки в цьому напрямку.

Створення єдиного правового простору – це шлях до забезпечення рівних умов для роботи підприємств наших країн на всій території Союзної держави,

– заявив він на 55-ій сесії парламентських зборів Союзу Білорусі та Росії.

Відзначається, що раніше формування єдиного законодавства обговорили президенти РФ і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко.

До слова, раніше білоруський лідер заявляв про спільну протидію з боку Росії і Білорусі розміщенню американської військової бази у Польщі. Тоді політик наголосив, що обидві країни "будуть розміщувати щось" у відповідь.

Що таке Союзна держава?Це наддержавне утворення, що включає в себе Росію і Білорусь, з єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним і культурним простором, який поетапно організовується. Договір про створення Союзної держави Росії і Білорусі підписали 8 грудня 1999 у Москві. Договір набув чинності 26 січня 2000 після обміну ратифікаційними грамотами між тодішнім в.о. президента РФ Володимиром Путіним і президентом РБ Олександром Лукашенком.