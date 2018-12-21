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      Росія і Білорусь створять спільне законодавство

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      Росія і Білорусь створять спільне законодавство
      Росія і Білорусь створять спільне законодавство / Фото з відкритих джерел

      Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін оголосив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Там заявляють, що цей крок є необхідною умовою для активізації економічного співробітництва в межах Союзної держави.

      Про це він повідомляє "Інтерфакс".

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      24 канал писав, що президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. При цьому в Кремлі заявили, що можливе об’єднання Росії та Білорусі наразі не обговорюється.

      Тепер у РФ сповістили про подальші кроки в цьому напрямку.

      Створення єдиного правового простору – це шлях до забезпечення рівних умов для роботи підприємств наших країн на всій території Союзної держави,
      – заявив він на 55-ій сесії парламентських зборів Союзу Білорусі та Росії.

      Відзначається, що раніше формування єдиного законодавства обговорили президенти РФ і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко.

      До слова, раніше білоруський лідер заявляв про спільну протидію з боку Росії і Білорусі розміщенню американської військової бази у Польщі. Тоді політик наголосив, що обидві країни "будуть розміщувати щось" у відповідь.

      Що таке Союзна держава?Це наддержавне утворення, що включає в себе Росію і Білорусь, з єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним і культурним простором, який поетапно організовується. Договір про створення Союзної держави Росії і Білорусі підписали 8 грудня 1999 у Москві. Договір набув чинності 26 січня 2000 після обміну ратифікаційними грамотами між тодішнім в.о. президента РФ Володимиром Путіним і президентом РБ Олександром Лукашенком.

      Теги: Новини політики Новини Росії Новини Білорусі
      Джерело: 24 Канал
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