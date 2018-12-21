Россия и Беларусь создадут совместное законодательство

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Там заявляют, что этот шаг является необходимым условием для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства.

Об этом он сообщает "Интерфакс".

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24 канал писал, что президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается.

Теперь в РФ известили о дальнейших шагах в этом направлении.

Создание единого правового пространства – это путь к обеспечению равных условий для работы предприятий наших стран на всей территории Союзного государства,

– заявил он.

Отмечается, что ранее формирование единого законодательства обсудили президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко.

К слову, ранее белорусский лидер заявлял о совместном противодействии со стороны России и Беларуси размещению американской военной базы в Польше. Тогда политик подчеркнул, что обе страны "будут размещать что-то" в ответ.

Что такое Союзное государство?

Это надгосударственное образование, включающее в себя Россию и Беларусь, с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством, которое поэтапно организуется. Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписали 8 декабря 1999 в Москве. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между тогдашним и.о. президента РФ Владимиром Путиным и президентом РБ Александром Лукашенко.