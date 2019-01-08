Путін хоче "поглинути" Білорусь: ЗМІ оприлюднили промовисті деталі взаємин Москви та Мінська

Президенту Росії Володимиру Путіну залишилося бути при владі ще щонайменше 5 років – до 2024-го, відтак господар Кремля вже зараз шукає шляхи забезпечення свого подальшого впливу. У зв'язку з цим розгадає він і створення тіснішого союзу з сусідньою Білоруссю аж до об’єднання країн.

Про це пише видання Bloomberg.

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За словами автора матеріалу, просто так на заслужений відпочинок чинний російський президент у 2024 році просто вийти не зможе, оскільки наразі він є невпевненим у будь-яких гарантіях особистої безпеки, які міг би надати його наступник, відтак це робить угоду з Білоруссю привабливою.

У 1997 році попередник Путіна Борис Єльцин і білоруський президент Олександр Лукашенко підписали рамковий союзний договір. Версія документу 1999 року по суті описує федерацію двох держав з єдиною валютою, прапором і емблемою, загальним ринком і єдиною судовою системою. Зокрема, передбачається, що нею буде керувати Вища держрада, яку очолять президенти двох країн на основі ротації, "якщо вони не погодяться інакше". Лукашенко очолює цей орган з 2000 року, але договір ніколи не був повністю чинним. Єдиним елементом вищезазначеного союзу, який існує для звичайних людей, – це спільний ринок праці,

– мовиться у публікації.

Як підкреслює журналіст, річ у тім, що Лукашенко хотів отримати лише економічні привілеї від більш тісного союзу з Росією, зокрема щодо дешевої нафти та газу, однак не втрату суверенітету, як би настала внаслідок реалізації цього союзного договору.

"Росії було дешевше дати йому те, чого він хотів, аніж на нього тиснути. Проте тепер об'єднання є політично привабливим для Путіна. Зокрема, тому, що він зможе взяти на себе значно посилену Вищу державну раду в 2024 році, зберігши значну частину своєї влади на все життя без зміни конституції. Водночас мирне возз'єднання з білорусами може бути використано і як компенсація росіянам за недавній розрив з дружньою Україною", – пише він.

Відтак, автор робить висновок, що зараз у Путіна є можливість "неагресивно" тиснути на Білорусь завдяки податковій реформі, яку проводять у Росії. Зокрема, Білорусі, яка безмитно купує російську нафту та експортує більшу її частину, стягуючи свої власні мита, доведеться платити більше.

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До прикладу, у 2019 році за даними білоруського Мінфіну, вони втратять 300 мільйонів доларів через російський "податковий маневр", що дуже багато для країни з економічним обсягом виробництва у близько 55 мільярдів доларів, і втрати будуть рости зі зникненням російських експортних мит.

Хоча Лукашенко публічно застеріг Росію від спроб поглинути Білорусь, а офіційний представник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що злиття Росії та Білорусі не є предметом обговорення, заперечення стосуються лише повного поглинання, а не більш глибокого сценарію інтеграції з Білоруссю. Проти такого сценарію виступають і більшість білорусів. Хоча у Росію приваблює цей сценарій, проте під час двох зустрічей з Лукашенком наприкінці грудня Путін не зміг його переконати піти шляхом об'єднання. Аби уникнути тиску з боку Путіна Лукашенко може шукати допомоги на Заході, але це, в певному сенсі, є менш привабливим варіантом для нього: він підозрює, що США та Європейський союз хочуть підірвати його майже абсолютну владу. Тому вирішення питання об'єднання двох країн залежить від того, чи знайде Путін інші способи вирішення своїх політичних проблем,

– підсумовує представник видання.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2018 року перший віце-прем'єр Росії Антон Сілуанов звинуватив Білорусь у невиконанні союзного договору та порушенні митного режиму. За його словами, останнім часом довіра Москви до Мінська є втраченою.