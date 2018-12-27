Путіна поставлять "царем" над об'єднанням Росії та Білорусі, – Яковина

Володимир Путін з посади президента РФ не піде просто так, під нього створять спеціальний пожиттєвий недоторканний титул.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст та автор відеоблогу "Безумный мир" Іван Яковина.

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На його думку, Володимир Путін буде намагатися привести до влади в Україні якщо не "свого" президента, то "свій" парламент. І напрям розвитку стосунків України з Росією спрогнозувати важко, адже вони залежатимуть не лише від позиції обраного у 2019 році президента, але й – оновленого парламенту.

Наразі в Росії ж починаються процеси зміни Конституції, про це говорять усе частіше. Навіть на найвищому рівні, зокрема – очільник Держдуми Володін. У 2019 почнуть готуватися до змін, а у 2020 – змінять. Скоріш за все, введуть пост "керівника державної ради", який і займе Путін,

– зазначив журналіст.



Лукашенку залишать Білорусь, Медведєву віддадуть Росію, а Путіна – зроблять "царем"

Також, за словами Яковини, значну роль у цих процесах може відіграти Білорусь, яку зараз намагаються інкорпорувати у єдину державу з Росією.

У такому випадку Олександру Лукашенку залишать посаду президента Білорусі, Дмитра Медведєва вкотре зроблять президентом Росії. А от Путіна посадять ніби "царем" над цим новоутворенням,

– наголосив Іван Яковина.

Втім, на думку журналіста, Лукашенко точно буде опиратися до останнього такому сценарію.