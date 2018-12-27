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      Путіна поставлять "царем" над об'єднанням Росії та Білорусі, – Яковина

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      Путіна поставлять "царем"
      Путіна поставлять "царем" / 24 канал

      Володимир Путін з посади президента РФ не піде просто так, під нього створять спеціальний пожиттєвий недоторканний титул.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст та автор відеоблогу "Безумный мир" Іван Яковина.

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      На його думку, Володимир Путін буде намагатися привести до влади в Україні якщо не "свого" президента, то "свій" парламент. І напрям розвитку стосунків України з Росією спрогнозувати важко, адже вони залежатимуть не лише від позиції обраного у 2019 році президента, але й – оновленого парламенту. 

      Наразі в Росії ж починаються процеси зміни Конституції, про це говорять усе частіше. Навіть на найвищому рівні, зокрема – очільник Держдуми Володін. У 2019 почнуть готуватися до змін, а у 2020 – змінять. Скоріш за все, введуть пост "керівника державної ради", який і займе Путін,
      – зазначив журналіст.

      Путін, Медвєдєв, Лукашенко
      Лукашенку залишать Білорусь, Медведєву віддадуть Росію, а Путіна – зроблять "царем"

      Також, за словами Яковини, значну роль у цих процесах може відіграти Білорусь, яку зараз намагаються інкорпорувати у єдину державу з Росією.

      У такому випадку Олександру Лукашенку залишать посаду президента Білорусі, Дмитра Медведєва вкотре зроблять президентом Росії. А от Путіна посадять ніби "царем" над цим новоутворенням,
      – наголосив Іван Яковина.

      Втім, на думку журналіста, Лукашенко точно буде опиратися до останнього такому сценарію.

      Теги: Новини України Новини Росії Володимир Путін Новини Білорусі Олександр Лукашенко Дмитро Медведєв
      Джерело: 24 канал
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