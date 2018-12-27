Путина поставят "царем" над объединением России и Беларуси, – Яковина

Владимир Путин с поста президента РФ не уйдет просто так, под него создадут специальный пожизненный неприкосновенный титул.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал журналист и автор видеоблога "Безумный мир" Иван Яковина.

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По его мнению, Владимир Путин будет пытаться привести к власти в Украине если не "своего" президента, то "свой" парламент. И направление развития отношений Украины с Россией спрогнозировать трудно, ведь они будут зависеть не только от позиции избранного в 2019 году президента, но и обновленного парламента.

Пока в России же начинаются процессы изменения Конституции, об этом говорят все чаще. Даже на самом высоком уровне, в частности – глава Госдумы Володин. В 2019 начнут готовиться к переменам, а в 2020 – изменят. Скорее всего, введут пост "руководителя государственного совета", который и займет Путин,

– отметил журналист.

Лукашенко оставят Беларусь, Медведеву отдадут Россию, а Путина – сделают "царем"

Также, по словам Яковины, значительную роль в этих процессах может сыграть Беларусь, которую сейчас пытаются инкорпорировать в единое государство с Россией.

В таком случае Александру Лукашенко оставят пост президента Беларуси, Дмитрия Медведева в очередной раз сделают президентом России. А вот Путина посадят якобі "царем" над этим новообразованием,

– подчеркнул Иван Яковина.

Впрочем, по мнению журналиста, Лукашенко точно будет сопротивляться до последнего такому сценарию.