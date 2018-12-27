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      Путина поставят "царем" над объединением России и Беларуси, – Яковина

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      Путина поставят "царем"
      Путина поставят "царем" / 24 канал

      Владимир Путин с поста президента РФ не уйдет просто так, под него создадут специальный пожизненный неприкосновенный титул.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал журналист и автор видеоблога "Безумный мир" Иван Яковина.

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      По его мнению, Владимир Путин будет пытаться привести к власти в Украине если не "своего" президента, то "свой" парламент. И направление развития отношений Украины с Россией спрогнозировать трудно, ведь они будут зависеть не только от позиции избранного в 2019 году президента, но и обновленного парламента.

      Пока в России же начинаются процессы изменения Конституции, об этом говорят все чаще. Даже на самом высоком уровне, в частности – глава Госдумы Володин. В 2019 начнут готовиться к переменам, а в 2020 – изменят. Скорее всего, введут пост "руководителя государственного совета", который и займет Путин,
      – отметил журналист.

      Путін, Медвєдєв, Лукашенко

      Лукашенко оставят Беларусь, Медведеву отдадут Россию, а Путина – сделают "царем"

      Также, по словам Яковины, значительную роль в этих процессах может сыграть Беларусь, которую сейчас пытаются инкорпорировать в единое государство с Россией.

      В таком случае Александру Лукашенко оставят пост президента Беларуси, Дмитрия Медведева в очередной раз сделают президентом России. А вот Путина посадят якобі "царем" над этим новообразованием,
      – подчеркнул Иван Яковина.

      Впрочем, по мнению журналиста, Лукашенко точно будет сопротивляться до последнего такому сценарию.

      Теги: Новости Украины Новости России Владимир Путин Дмитрий Медведев Александр Лукашенко Новости Беларуси
      Источник: 24 канал
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