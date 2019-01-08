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      Путин хочет "поглотить" Беларусь: СМИ обнародовали детали взаимоотношений Москвы и Минска

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      Путин пытается сохранить власть, "поглотив" Беларусь, – Bloomberg
      Путин пытается сохранить власть, "поглотив" Беларусь, – Bloomberg / Getty Images

      Президенту России Владимиру Путину осталось быть у власти еще как минимум 5 лет – до 2024-го, поэтому хозяин Кремля уже сейчас ищет пути обеспечения своего дальнейшего воздействия. В связи с этим рассматривает он и создание более тесного союза с соседней Беларусью вплоть до объединения стран.

      Об этом пишет издание Bloomberg.

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      По словам автора материала, просто так на заслуженный отдых действующий российский президент в 2024 году просто выйти не сможет, поскольку сейчас он неуверен в любых гарантиях личной безопасности, которые мог бы предоставить его преемник, поэтому это делает соглашение с Беларусью привлекательным.

      В 1997 году предшественник Путина Борис Ельцин и белорусский президент Александр Лукашенко подписали рамочный союзный договор. Версия документа 1999 года по сути описывает федерацию двух государств с единой валютой, флагом и эмблемой, общим рынком и единственной судебной системой. В частности, предполагается, что ею будет управлять Высший госсовет, который возглавят президенты двух стран на основе ротации, "если они не согласятся иначе". Лукашенко возглавляет этот орган с 2000 года, но договор никогда не был полностью в силе. Единственный элемент вышеупомянутого союза, существующего для обычных людей, – это общий рынок труда,
      – говорится в публикации.

      Как подчеркивает журналист, дело в том, что Лукашенко хотел получить только экономические привилегии от более тесного союза с Россией, в частности по дешевой нефти и газа, однако не потерю суверенитета, которая бы наступила в результате реализации этого союзного договора.

      "России было дешевле дать ему то, чего он хотел, чем на него давить. Однако теперь объединение политически привлекательно для Путина. В частности, потому, что он сможет взять на себя значительно усиленный Высший государственный совет в 2024 году, сохранив значительную часть своей власти на всю жизнь без изменения конституции. В то же время мирное воссоединение с белорусами может быть использовано и в качестве компенсации россиянам за недавний разрыв с дружественной Украиной", – пишет он.

      Следовательно, автор делает вывод, что сейчас у Путина есть возможность "агрессивно" давить на Беларусь благодаря налоговой реформе, проводимой в России. В частности, Белоруссии, которая беспошлинно покупает российскую нефть и экспортирует большую ее часть, взимая свои собственные пошлины, придется платить больше.

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      К примеру, в 2019 году по данным белорусского Минфина, они потеряют 300 миллионов долларов за российский "налоговый маневр", что очень много для страны с экономическим объемом производства в около 55 миллиардов долларов, и потери будут расти с исчезновением российских экспортных пошлин.

      Хотя Лукашенко публично предостерег Россию от попыток поглотить Беларусь, а официальный представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что слияние России и Беларуси не является предметом обсуждения, возражения касаются только полного поглощения, а не более глубокого сценария интеграции с Беларусью. Против такого сценария выступают и большинство белорусов. Хотя Россию привлекает этот сценарий, однако во время двух встреч с Лукашенко в конце декабря Путин не смог его убедить пойти по пути объединения. Чтобы избежать давления со стороны Путина Лукашенко может искать помощи на Западе, но это, в некотором смысле, является менее привлекательным вариантом для него: он подозревает, что США и Европейский союз хотят подорвать его почти абсолютную власть. Поэтому решение вопроса объединения двух стран зависит от того, найдет ли Путин другие способы решения своих политических проблем,
      – заключает представитель издания.

      Напомним, в конце декабря 2018 года первый вице-премьер России Антон Силуанов обвинил Беларусь в невыполнении союзного договора и нарушении таможенного режима. По его словам, в последнее время доверие Москвы к Минску потеряно.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Новости Беларуси Владимир Путин Александр Лукашенко
      Источник: 24 Канал
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