"В последнее время доверие утрачено": в РФ обвинили Беларусь в нарушении таможенного режима
Первый вице-премьер России Антон Силуанов несмотря на "союзнические отношения" обвинил Беларусь в невыполнении союзного договора и нарушении таможенного режима.
Об этом пишет ТАСС.
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Так, российский политик считает, что в последнее время доверие России к Беларусь потеряна.
Все эти растворители, санкционные продукты идут к нам, подакцизные товары – сигареты, заполняют наши рынки,
– сказал Силуанов.
Силуанов отмечает, что в Минске не полностью выполняют условия союзного договора, подписанного в 1999 году. Он предусматривает единую для двух стран налоговую, таможенную, валютно-кредитную, акцизную и экономическую политики.
"Все эти элементы нашего союзного договора от 1999 года, там все прописано, но это не выполняется", – добавил он.
По его словам, влияет на ситуацию также отсутствие в странах единой валюты.
К слову, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Там заявляют, что этот шаг является необходимым условием для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства.
Кроме того, президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается.
Вместе с тем президент Беларуси Александрович Лукашенко утверждает, что Москва и Минск вплотную приблизились к созданию единого топливно-энергетического рынка – им удалось достичь всех договоренностей.