"В последнее время доверие утрачено": в РФ обвинили Беларусь в нарушении таможенного режима

Первый вице-премьер России Антон Силуанов несмотря на "союзнические отношения" обвинил Беларусь в невыполнении союзного договора и нарушении таможенного режима.

Об этом пишет ТАСС.

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Так, российский политик считает, что в последнее время доверие России к Беларусь потеряна.

Все эти растворители, санкционные продукты идут к нам, подакцизные товары – сигареты, заполняют наши рынки,

– сказал Силуанов.

Силуанов отмечает, что в Минске не полностью выполняют условия союзного договора, подписанного в 1999 году. Он предусматривает единую для двух стран налоговую, таможенную, валютно-кредитную, акцизную и экономическую политики.

"Все эти элементы нашего союзного договора от 1999 года, там все прописано, но это не выполняется", – добавил он.

По его словам, влияет на ситуацию также отсутствие в странах единой валюты.

К слову, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Там заявляют, что этот шаг является необходимым условием для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства.

Кроме того, президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается.

Вместе с тем президент Беларуси Александрович Лукашенко утверждает, что Москва и Минск вплотную приблизились к созданию единого топливно-энергетического рынка – им удалось достичь всех договоренностей.