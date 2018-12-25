В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о "больше не братской России"

Пресс-секретарь главы Кремля заявил, что между Москвой и Минском существуют "особые союзнические отношения". Представитель Путина уверен, что наличие этих отношений не отрицает никто.

Об этом сообщает "РИА Новости".

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24 канал писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко предложил не называть Россию братским государством. Пояснил белорусский лидер это тем, что "в России это не воспринимается, якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо".

Так, Песков отметил, что слова Лукашенко "не нужно выдергивать из контекста".

Я не думаю, что либо в Москве, либо в Минске найдется хоть кто-то, кто будет отрицать де-юре или де-факто наличие особых союзнических отношений,

– заявил Песков.

К слову, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Там заявляют, что этот шаг является необходимым условием для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства.



Кроме того, президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается.