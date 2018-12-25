У Кремлі відреагували на слова Лукашенка про "більше не братню Росію"

Прес-секретар очільника Кремля заявив, що між Москвою та Мінськом існують "особливі союзницькі взаємини". Представник Путіна впевнений, що наявність цих взаємин не заперечить ніхто.

Про це повідомляє "РИА Новости".

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24 канал писав, що президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував не називати Росію братньою державою. Пояснив білоруський лідер це тим, що "у Росії це не сприймається, нібито прийшли нові люди, яким це поняття неприйнятне".

Так, Пєсков зазначив, що слова Лукашенка "не потрібно висмикувати з контексту".

Я не думаю, що або в Москві, або в Мінську знайдеться хоч хтось, хто буде заперечувати де-юре або де-факто наявність особливих союзницьких взаємин,

– заявив Пєсков.

До слова, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін оголосив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Там заявляють, що цей крок є необхідною умовою для активізації економічного співробітництва в межах Союзної держави.



Окрім того, президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. При цьому в Кремлі заявили, що можливе об’єднання Росії та Білорусі наразі не обговорюється.