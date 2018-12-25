16:48
25 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Прихований талант Кадирова. Благодійність по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:14, 24 грудня
      Вєсті.UA: Убога філософія Ляшка. Хитрий план Луценка
      Вєсті.UA
      18:45, 24 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      У Кремлі відреагували на слова Лукашенка про "більше не братню Росію"

      1628 Читать новость на русском
      Пєсков прокоментував слова Лукашенка про "більше не братні народи"
      Пєсков прокоментував слова Лукашенка про "більше не братні народи" / Фото з відкритих джерел

      Прес-секретар очільника Кремля заявив, що між Москвою та Мінськом існують "особливі союзницькі взаємини". Представник Путіна впевнений, що наявність цих взаємин не заперечить ніхто.

      Про це повідомляє "РИА Новости".

      Читайте також:  "Ми наблизилися впритул": Лукашенко розповів про зміни у взаєминах з Москвою

      24 канал писав, що президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував не називати Росію братньою державою. Пояснив білоруський лідер це тим, що "у Росії це не сприймається, нібито прийшли нові люди, яким це поняття неприйнятне".

      Так, Пєсков зазначив, що слова Лукашенка "не потрібно висмикувати з контексту".

      Я не думаю, що або в Москві, або в Мінську знайдеться хоч хтось, хто буде заперечувати де-юре або де-факто наявність особливих союзницьких взаємин,
      – заявив Пєсков.

      До слова, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін оголосив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Там заявляють, що цей крок є необхідною умовою для активізації економічного співробітництва в межах Союзної держави.

      Окрім того, президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. При цьому в Кремлі заявили, що можливе об’єднання Росії та Білорусі наразі не обговорюється.

      Теги: Новини політики Новини Росії Новини Білорусі Олександр Лукашенко
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вказівка зверху: як митники наживаються на розмитненні "євроблях"
      сьогодні , 16:00 Вказівка зверху: як митники наживаються на розмитненні "євроблях"
      Тетяна Острікова 480
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Повод бояться: какие изменения будут на таможенном контроле
      сьогодні , 15:06 Повод бояться: какие изменения будут на таможенном контроле
      Юрій Бутусов 4806
      Яка доля чекає найбільше родовище сланцевого газу в Україні й чому це вигідно Порошенку
      сьогодні , 14:00 Яка доля чекає найбільше родовище сланцевого газу в Україні й чому це вигідно Порошенку
      Сергій Лещенко 1244
      Санта-Клаус – супергерой із коміксів та інші "клони" Святого Миколая
      сьогодні , 13:00 Санта-Клаус – супергерой із коміксів та інші "клони" Святого Миколая
      Олесь Друкач 115
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Підсумки тижня: Старт нової хвилі кризи призначили на 12 вересня
       8 вересня 2012 , 16:00 3
      На США звалився потужний шторм: фото та відео
       29 травня , 02:20
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук