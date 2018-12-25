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      "Ми наблизилися впритул": Лукашенко розповів про зміни у взаєминах з Москвою

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      Лукашенко анонсував зміни у взаєминах з Москвою
      Лукашенко анонсував зміни у взаєминах з Москвою / Фото з відкритих джерел

      Москва і Мінськ впритул наблизилися до створення єдиного паливно-енергетичного ринку – їм вдалось досягнути усіх домовленостей. Окрім того, дві країни працюють над формуванням загального правового простору Союзної держави.

      Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко напередодні свого візиту в Москву, пише ТАСС.

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      Так, Лукашенко наголосив, що з усіх питань домовленостей з Росією в Союзній державі і в двосторонніх взаєминах рішення прийняті.

      Ми впритул наблизилися до створення єдиного паливно-енергетичного ринку, йдемо до формування загального правового простору Союзної держави,
      – заявив білоруський лідер.

      Президент Білорусі також нагадав, що півроку тому на рівні вищої державної ради затвердили пріоритетні напрямки та першочергові завдання розвитку Союзної держави на наступні п’ять років.

      Окрім того, Лукашенко підкреслив, що взаємини з Москвою будуються на системній і плановій основі.

      "Всебічний характер наших взаємин має серйозне значення не тільки для Білорусі, але також і для Росії", – сказав він.

      Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін оголосив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Там заявляють, що цей крок є необхідною умовою для активізації економічного співробітництва в межах Союзної держави.

      Окрім того, президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. При цьому в Кремлі заявили, що можливе об’єднання Росії та Білорусі наразі не обговорюється.

      Що таке Союзна держава?Це наддержавне утворення, що включає в себе Росію і Білорусь, з єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним і культурним простором, який поетапно організовується. Договір про створення Союзної держави Росії і Білорусі підписали 8 грудня 1999 у Москві. Договір набув чинності 26 січня 2000 після обміну ратифікаційними грамотами між тодішнім в.о. президента РФ Володимиром Путіним і президентом РБ Олександром Лукашенком.

      Теги: Новини політики Олександр Лукашенко Новини Білорусі Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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