"Мы приблизились вплотную": Лукашенко рассказал об изменениях во взаимоотношениях с Москвой

Москва и Минск вплотную приблизились к созданию единого топливно-энергетического рынка – им удалось достичь всех договоренностей. Кроме того, две страны работают над формированием общего правового пространства Союзного государства.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко накануне своего визита в Москву, пишет ТАСС.

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Так, Лукашенко отметил, что по всем вопросам договоренностей с Россией в Союзном государстве и в двусторонних отношениях решения приняты.

Мы вплотную приблизились к созданию единого топливно-энергетического рынка, идем к формированию общего правового пространства Союзного государства,

– заявил белорусский лидер.

Президент Беларуси также напомнил, что полгода назад на уровне высшего государственного совета утвердили приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства на следующие пять лет.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что отношения с Москвой строятся на системной и плановой основе.

"Всесторонний характер наших взаимоотношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также и для России", – сказал он.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Там заявляют, что этот шаг является необходимым условием для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства.

Кроме того, президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которое входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается.

Что такое Союзное государство?

Это надгосударственное образование, включающее в себя Россию и Беларусь, с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством, которое поэтапно организуется. Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписали 8 декабря 1999 в Москве. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между тогдашним и.о. президента РФ Владимиром Путиным и президентом РБ Александром Лукашенко.