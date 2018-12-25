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      "Мы приблизились вплотную": Лукашенко рассказал об изменениях во взаимоотношениях с Москвой

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      Лукашенко анонсировал изменения во взаимоотношениях с Москвой
      Лукашенко анонсировал изменения во взаимоотношениях с Москвой / Фото из открытых источников

      Москва и Минск вплотную приблизились к созданию единого топливно-энергетического рынка – им удалось достичь всех договоренностей. Кроме того, две страны работают над формированием общего правового пространства Союзного государства.

      Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко накануне своего визита в Москву, пишет ТАСС.

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      Так, Лукашенко отметил, что по всем вопросам договоренностей с Россией в Союзном государстве и в двусторонних отношениях решения приняты.

      Мы вплотную приблизились к созданию единого топливно-энергетического рынка, идем к формированию общего правового пространства Союзного государства,
      – заявил белорусский лидер.

      Президент Беларуси также напомнил, что полгода назад на уровне высшего государственного совета утвердили приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства на следующие пять лет.

      Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что отношения с Москвой строятся на системной и плановой основе.

      "Всесторонний характер наших взаимоотношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также и для России", – сказал он.

      Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Там заявляют, что этот шаг является необходимым условием для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства.

      Кроме того, президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которое входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается.

      Что такое Союзное государство?
      Это надгосударственное образование, включающее в себя Россию и Беларусь, с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством, которое поэтапно организуется. Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписали 8 декабря 1999 в Москве. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между тогдашним и.о. президента РФ Владимиром Путиным и президентом РБ Александром Лукашенко.

      Теги: Новости России Новости политики Новости Беларуси Александр Лукашенко
      Источник: 24 Канал
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