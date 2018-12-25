"Останнім часом довіра втрачена": у РФ звинуватили Білорусь в порушенні митного режиму

Перший віце-прем'єр Росії Антон Сілуанов попри "союзницькі взаємини" звинуватив Білорусь у невиконанні союзного договору та порушенні митного режиму.

Про це пише ТАСС.

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Так, російський політик вважає, що останнім часом довіра Росії до Білорусі втрачена.

Усі ці розчинники, санкційні продукти йдуть до нас, підакцизні товари — сигарети, заповнюють наші ринки,

– сказав Сілуанов.

Сілуанов наголошує, що у Мінську не повністю виконують умови союзного договору, підписаного в 1999 році. Він передбачає єдину для двох країн податкову, митну, валютно-кредитну, акцизну та економічну політики.

"Усі ці елементи нашої союзної угоди від 1999 року, там все прописано, але це не виконується", – додав він.

За його словами, впливає на ситуацію також відсутність у країнах єдиної валюти.

До слова, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін оголосив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Там заявляють, що цей крок є необхідною умовою для активізації економічного співробітництва в межах Союзної держави.



Окрім того, президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. При цьому в Кремлі заявили, що можливе об’єднання Росії та Білорусі наразі не обговорюється.



Натомість президент Білорусі олександ Лукашенко стверджує, що Москва і Мінськ впритул наблизилися до створення єдиного паливно-енергетичного ринку – їм вдалось досягнути усіх домовленостей.