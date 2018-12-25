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      "Останнім часом довіра втрачена": у РФ звинуватили Білорусь в порушенні митного режиму

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      У РФ звинуватили Білорусь у порушенні союзного договору
      У РФ звинуватили Білорусь у порушенні союзного договору / Фото з відкритих джерел

      Перший віце-прем'єр Росії Антон Сілуанов попри "союзницькі взаємини" звинуватив Білорусь у невиконанні союзного договору та порушенні митного режиму.

      Про це пише ТАСС. 

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      Так, російський політик вважає, що останнім часом довіра Росії до Білорусі втрачена.

      Усі ці розчинники, санкційні продукти йдуть до нас, підакцизні товари — сигарети, заповнюють наші ринки,
      – сказав Сілуанов.

      Сілуанов наголошує, що у Мінську не повністю виконують умови союзного договору, підписаного в 1999 році. Він передбачає єдину для двох країн податкову, митну, валютно-кредитну, акцизну та економічну політики.

      "Усі ці елементи нашої союзної угоди від 1999 року, там все прописано, але це не виконується", – додав він.

      За його словами, впливає на ситуацію також відсутність у країнах єдиної валюти.

      До слова, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін оголосив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Там заявляють, що цей крок є необхідною умовою для активізації економічного співробітництва в межах Союзної держави.

      Окрім того, президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. При цьому в Кремлі заявили, що можливе об’єднання Росії та Білорусі наразі не обговорюється. 

      Натомість президент Білорусі олександ Лукашенко стверджує, що Москва і Мінськ впритул наблизилися до створення єдиного паливно-енергетичного ринку – їм вдалось досягнути усіх домовленостей.

      Теги: Новини політики Новини Росії Новини Білорусі
      Джерело: 24 Канал
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