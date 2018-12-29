Вероятное объединение России и Беларуси: что говорят в Кремле

В Кремле заявляют, что о присоединении Беларуси к России пока говорить рано, поскольку сейчас происходит "движение друг к другу". Также здесь в очередной раз напомнили, что эти две страны являются членами так называемого Союзного государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Россия и Беларусь вплотную подошли к созданию единого топливно-энергетического рынка, поскольку им удалось достичь всех договоренностей.

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Правда, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, о "каком-то присоединении Беларуси к России пока речь не идет. Как отметил он, эти две страны уже являются участниками так называемого Союзного государства.

"Это не движение в одну сторону, это движение друг к другу", – убеждает он, передают российские СМИ.

Добавим, Александр Лукашенко также отмечал, что не может назвать Россию братской страной, поскольку там такое утверждение не воспринимается. К примеру, по его словам, Кремль отверг все предложения Беларуси относительно цен на газ и компенсации за налоговый маневр.



Впоследствии появилась реакция представителя российского президента Дмитрия Пескова на такие слова. Как отметил спикер, не нужно их выдергивать из контекста. Также пресс-секретарь Путина подчеркнул, что в Москве и в Минске в целом не найдется такого человека, кто бы отрицал наличие особых союзнических отношений.