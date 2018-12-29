16:30
29 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Дед Пиня исполняет желания. Last Christmas для Навального
      Вєсті Кремля
      21:15, 28 декабря
      Вести.UA: История несокрушимого фискала. Выборы и подарки
      Вєсті.UA
      19:42, 28 декабря
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      Вероятное объединение России и Беларуси: что говорят в Кремле

      60 Читати новину українською
      В Кремле прокомментировали вероятное "воссоединение" с Беларусью
      В Кремле прокомментировали вероятное "воссоединение" с Беларусью / Фото из открытых источников

      В Кремле заявляют, что о присоединении Беларуси к России пока говорить рано, поскольку сейчас происходит "движение друг к другу". Также здесь в очередной раз напомнили, что эти две страны являются членами так называемого Союзного государства.

      Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Россия и Беларусь вплотную подошли к созданию единого топливно-энергетического рынка, поскольку им удалось достичь всех договоренностей.

      Читайте также: "В последнее время доверие потеряно": в РФ обвинили Беларусь в нарушении таможенного режима

      Правда, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, о "каком-то присоединении Беларуси к России пока речь не идет. Как отметил он, эти две страны уже являются участниками так называемого Союзного государства.

      "Это не движение в одну сторону, это движение друг к другу", – убеждает он, передают российские СМИ.

      Добавим, Александр Лукашенко также отмечал, что не может назвать Россию братской страной, поскольку там такое утверждение не воспринимается. К примеру, по его словам, Кремль отверг все предложения Беларуси относительно цен на газ и компенсации за налоговый маневр.

      Впоследствии появилась реакция представителя российского президента Дмитрия Пескова на такие слова. Как отметил спикер, не нужно их выдергивать из контекста. Также пресс-секретарь Путина подчеркнул, что в Москве и в Минске в целом не найдется такого человека, кто бы отрицал наличие особых союзнических отношений.

      Теги: Новости политики Новости России Новости Беларуси
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Переговори з Росією – повна маячня
      сегодня , 15:01 Переговори з Росією – повна маячня
      Артем Овдієнко 544
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
      сегодня , 12:22 Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
      Юлія Михайлова 2556
      Запрет на салюты: как будут наказывать нарушителей
      сегодня , 10:01 Запрет на салюты: как будут наказывать нарушителей
      Ірина Поліщук 1318
      Амбіції, дно і "хайп": українці оцінили кандидатів у президенти
      сегодня , 09:05 Амбіції, дно і "хайп": українці оцінили кандидатів у президенти
      Катерина Одарченко 1262
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Очки дополненной реальности от Microsoft
       24 января 2015 , 08:26
      Burning Man 2018: самые яркие фото с фестиваля
       29 августа , 12:55
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук