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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Імовірне об'єднання Росії та Білорусі: що говорять у Кремлі

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      У Кремлі прокоментували імовірне "возз'єднання" з Білоруссю
      У Кремлі прокоментували імовірне "возз'єднання" з Білоруссю / Фото з відкритих джерел

      У Кремлі заявляють, що про приєднання Білорусі до Росії поки говорити рано, оскільки зараз відбувається "рух один до одного". Також тут укотре нагадали, що ці дві країни є членами так званої Союзної держави.

      Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що Росія та Білорусь упритул наблизилися до створення єдиного паливно-енергетичного ринку, оскільки їм вдалося досягнути усі домовленості.

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      Щоправда, за словами прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова, про "якесь приєднання" Білорусі до Росії поки не мовиться. Як зауважив він, ці дві країни уже є учасниками так званої Союзної держави.

      "Це не рух у один бік, це рух один до одного", – переконує він, передають російські ЗМІ. 

      Додамо, Олександр Лукашенко також зазначав, що не може назвати Росію братньою країною, оскільки там таке твердження не сприймається. До прикладу, за його словами, Кремль відкинув всі пропозиції Білорусі щодо цін на газ і компенсації за податковий маневр.

      Згодом з’явилася реакція речника російського президента Дмитра Пєскова на такі слова. Як зауважив він, не потрібно їх висмикувати з контексту. Також прес-секретар Путіна наголосив, що у Москві та у Мінську загалом не знайдеться такої особи, хто б заперечував наявність особливих союзницьких взаємин.

      Теги: Новини політики Новини Росії Новини Білорусі
      Джерело: 24 Канал
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