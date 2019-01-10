"Здесь никто никого не наклонит" Лукашенко сделал неожиданное заявление об объединении с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что разговоры об объединении Беларуси с Россией "глупые и притянуты за уши". Белорусский лидер рекомендует успокоиться и развивать союз только на равноправной основе.

Об этом сообщает портал БЕЛТА.

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Лукашенко отметил, что сейчас есть много разговоров среди белорусов и россиян об объединении двух стран, а также об автокефалии белорусской церкви.

Лидер Беларуси назвал эти разговоры "глупыми и притянутыми за уши для обсуждения". Президент Беларуси подчеркнул, что никакой речи об объединении с Россией не идет.

Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня на повестке дня такого вопроса нет – об объединении,

– добавил Лукашенко.

Лукашенко вспомнил, что ранее Беларусь и Россия подписали договор о создании Союзного государства и развивали свои отношения в соответствии с ним.

По его словам, тогда Путин отказался принять конституцию Союзного государства. Там якобы должны быть прописаны и органы управления, и органы власти, и единая валюта и политика.

"Я это напомнил президенту России, он сказал: "Да, так и было". Возникает вопрос: что будем делать с союзным договором? Надо садиться за стол и смотреть, что мы вместе можем сегодня согласно договору решить, на что мы вместе можем без всякого давления пойти", – отметил Лукашенко.

Он отметил, что союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе. На шаг объединения, по мнению белорусского лидера, не может пойти и Россия. Лукашенко говорит, что Путин это ему подтвердил.

Нет такой возможности в России, учитывая последствия всего, на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит,

– утверждает он.

Напомним, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Там заявляют, что этот шаг является необходимым условием для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства.



Кроме того, президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможно объединение России и Беларуси пока не обсуждается.

Что такое Союзное государство?Это сверхгосударственное образование, включающее в себя Россию и Беларусь, с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством, которое поэтапно организуется. Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписали 8 декабря 1999 года в Москве. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между тогдашним и.о. президента РФ Владимиром Путиным и президентом РБ Александром Лукашенко.