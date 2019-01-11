"Мы должны быть готовы ответить" Лукашенко предрек угрозы для Беларуси

Лидер Беларуси Александр Лукашенко считает, что в ближайшие годы страну будут "очень сильно пробовать на зуб". Однако он считает, что Беларусь найдет достойный ответ.

Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

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Так, Лукашенко считает, что 2019 и 2020 годы будут непростыми для белорусского народа.

Это непростые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно "пробовать на зуб" на предмет того, достойны мы, если ли конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим,

– отметил он.

Лукашенко также добавил. Что Беларусь должна быть готова "ответить на этот вопрос".

"Я абсолютно убежден, что мы найдем достойный ответ", – заявил президент Беларуси.

К слову, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять "единственного союзника" на западном направлении из-за отсутствия договоренностей о компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере. Вместе с тем в МИД РФ утверждают, что в углублении родства России и Беларуси не стоит сомневаться.