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      "Мы должны быть готовы ответить" Лукашенко предрек угрозы для Беларуси

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      Беларусь в ближайшие годы будут "пробовать на зуб", мы должны быть готовы ответить, – Лукашенко
      Беларусь в ближайшие годы будут "пробовать на зуб", мы должны быть готовы ответить, – Лукашенко / Фото из открытых источников

      Лидер Беларуси Александр Лукашенко считает, что в ближайшие годы страну будут "очень сильно пробовать на зуб". Однако он считает, что Беларусь найдет достойный ответ.

      Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

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      Так, Лукашенко считает, что 2019 и 2020 годы будут непростыми для белорусского народа.

      Это непростые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно "пробовать на зуб" на предмет того, достойны мы, если ли конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим,
      – отметил он.

      Лукашенко также добавил. Что Беларусь должна быть готова "ответить на этот вопрос".

      "Я абсолютно убежден, что мы найдем достойный ответ", – заявил президент Беларуси.

      К слову, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять "единственного союзника" на западном направлении из-за отсутствия договоренностей о компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере. Вместе с тем в МИД РФ утверждают, что в углублении родства России и Беларуси не стоит сомневаться.

      Теги: Новости Беларуси Александр Лукашенко Новости политики
      Источник: 24 Канал
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