Лукашенко пригрозил Москве потерей единственного союзника: появилась реакция РФ

В России отреагировали на критические заявления лидера Беларуси Александра Лукашенко относительно нефтяного маневра и взаимоотношений обеих стран. В МИД РФ уверяют, что в углублении родства России и Беларуси не стоит сомневаться.

Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

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Как писал 24 канал, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять "единственного союзника" на западном направлении из-за отсутствия договоренностей о компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере.

В Российском МИД отреагировали на такие заявления белорусского лидера. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что стратегический курс России на укрепление отношений с Беларусью не ставится под сомнение.

Что касается высказываний господина Лукашенко. Беларусь – наш надежный союзник, партнер. Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению. Это закреплено, в частности, в концепции внешней политики нашей страны,

– заявила она.

В ведомстве также отметили, что в рамках Союзного государства можно многое сделать для "повышения эффективность интеграционного формата". При этом Захарова отметила, что с этой целью создана соответствующая российско-белорусская рабочая группа".

К слову, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Там заявляют, что этот шаг является необходимым условием для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства.



Кроме того, президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается.

О каком нефтяном маневре говорится?В начале ноября Минск и Москва вступили в активную фазу переговоров о механизме компенсации белорусской стороне за начало реализации в РФ так называемого налогового маневра в нефтяной сфере. Механизм предусматривает поэтапное снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Налоговый маневр приведет к подорожанию нефти для Беларуси и снижению экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время являются основным источником формирования профицита бюджета и направляются на погашение внешнего госдолга.



По оценке белорусского Минфина, потери бюджета от налогового маневра в РФ в 2019 году составят около 300 миллионов долларов. Это приведет к ежегодному подорожанию нефти для Беларуси более чем на 20 долларов за тонну, что радикально снизит рентабельность нефтепереработки в Белоруссии. Кроме того, в условиях единого таможенного пространства с РФ Белоруссия также будет вынуждена отменить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.