Лукашенко пригрозив Москві втратою єдиного союзника: з'явилась реакція РФ

У Росії відреагували на критичні заяви лідера Білорусі Олександра Лукашенка щодо навтового маневру і взаємин обох країн. У МЗС РФ переконують, що у поглибленні спорідненості Росії та Білорусі не варто сумніватися.

Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

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Як писав 24 канал, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія може втратити "єдиного союзника" на західному напрямку через відсутність домовленостей щодо компенсації за податковий маневр в нафтовій сфері.

У Російському МЗС відреагували на такі заяви білоруського лідера. Офіційна представниця відомства Марія Захарова заявила, що стратегічний курс Росії на зміцнення відносин з Білоруссю не ставиться під сумнів.

Що стосується висловлювань пана Лукашенка. Білорусь — наш надійний союзник, партнер. Курс на розширення стратегічної взаємодії з Мінськом не підлягає сумніву. Це закріплено, зокрема, в концепції зовнішньої політики нашої країни,

– заявила вона.

У відомстві також наголосили, що в рамках Союзної держави можна багато що зробити для "підвищення ефективність інтеграційного формату". При цьому Захарова зазначила, що з цією метою створена відповідна російсько-білоруська робоча група".

До слова, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін оголосив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Там заявляють, що цей крок є необхідною умовою для активізації економічного співробітництва в межах Союзної держави.



Окрім того, президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. При цьому в Кремлі заявили, що можливе об’єднання Росії та Білорусі наразі не обговорюється.

Про який навтовий маневр йдеться?На початку листопада Мінськ і Москва вступили в активну фазу переговорів про механізм компенсації білоруській стороні через початок реалізації в РФ так званого податкового маневру в нафтовій сфері. Механізм передбачає поетапне зменшення експортних мит на нафту і нафтопродукти. Податковий маневр призведе до подорожчання нафти для Білорусі та зниження експортних мит на нафтопродукти, які в даний час є основним джерелом формування профіциту бюджету і спрямовуються на погашення зовнішнього держборгу.



За оцінкою білоруського Мінфіну, втрати бюджету від реалізації податкового маневру в РФ в 2019 році складуть близько 300 мільйонів доларів. Це призведе до щорічного подорожчання нафти для Білорусі більш ніж на 20 доларів за тонну, що радикально знизить рентабельність нафтопереробки в Білорусії. Крім того, в умовах єдиного митного простору з РФ Білорусія також буде змушена скасувати експортні мита на нафту і нафтопродукти.