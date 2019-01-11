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      Лукашенко пригрозив Москві втратою єдиного союзника: з'явилась реакція РФ

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      У Росії відреагували на слова Лукашенка про втрату союзника
      У Росії відреагували на слова Лукашенка про втрату союзника / Фото з відкритих джерел

      У Росії відреагували на критичні заяви лідера Білорусі Олександра Лукашенка щодо навтового маневру і взаємин обох країн. У МЗС РФ переконують, що у поглибленні спорідненості Росії та Білорусі не варто сумніватися.

      Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

      Читайте також: "Тут ніхто нікого не нахилить": Лукашенко зробив несподівану заяву щодо об’єднання із Росією

      Як писав 24 канал, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія може втратити "єдиного союзника" на західному напрямку через відсутність домовленостей щодо компенсації за податковий маневр в нафтовій сфері.

      У Російському МЗС відреагували на такі заяви білоруського лідера. Офіційна представниця відомства Марія Захарова заявила, що стратегічний курс Росії на зміцнення відносин з Білоруссю не ставиться під сумнів.

      Що стосується висловлювань пана Лукашенка. Білорусь — наш надійний союзник, партнер. Курс на розширення стратегічної взаємодії з Мінськом не підлягає сумніву. Це закріплено, зокрема, в концепції зовнішньої політики нашої країни,
      – заявила вона.

      У відомстві також наголосили, що в рамках Союзної держави можна багато що зробити для "підвищення ефективність інтеграційного формату". При цьому Захарова зазначила, що з цією метою створена відповідна російсько-білоруська робоча група".

      До слова, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін оголосив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Там заявляють, що цей крок є необхідною умовою для активізації економічного співробітництва в межах Союзної держави.

      Окрім того, президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. При цьому в Кремлі заявили, що можливе об’єднання Росії та Білорусі наразі не обговорюється.

      Про який навтовий маневр йдеться?На початку листопада Мінськ і Москва вступили в активну фазу переговорів про механізм компенсації білоруській стороні через початок реалізації в РФ так званого податкового маневру в нафтовій сфері. Механізм передбачає поетапне зменшення експортних мит на нафту і нафтопродукти. Податковий маневр призведе до подорожчання нафти для Білорусі та зниження експортних мит на нафтопродукти, які в даний час є основним джерелом формування профіциту бюджету і спрямовуються на погашення зовнішнього держборгу.

      За оцінкою білоруського Мінфіну, втрати бюджету від реалізації податкового маневру в РФ в 2019 році складуть близько 300 мільйонів доларів. Це призведе до щорічного подорожчання нафти для Білорусі більш ніж на 20 доларів за тонну, що радикально знизить рентабельність нафтопереробки в Білорусії. Крім того, в умовах єдиного митного простору з РФ Білорусія також буде змушена скасувати експортні мита на нафту і нафтопродукти.

      Теги: Новини політики Новини Росії Новини Білорусі Олександр Лукашенко Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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