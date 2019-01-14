Назвал войну "недоразумением": Лукашенко и Путин поговорили об Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с лидером пророссийской организации "Украинский выбор – право народа" Виктором Медведчуком, с которым обсудил необходимость "скорейшего урегулирования конфликта в Украине".

Об этом сообщает белорусский правительственный портал БЕЛТА.

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Лукашенко утверждает, что ему важно услышать позицию Медведчука относительно событий, которые разворачиваются в Украине.

Это недоразумение, иначе не назовешь, надо заканчивать. Братские республики, народы... Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками,

– заявил Лукашенко.

Кроме того, президент Беларуси отметил, что знает позицию Медведчука о так называемой "нормализации ситуации между Россией и Украиной".

"Вы владеете информацией и о политике этой внутренней политической кухни, которая сейчас разворачивается. С точки зрения нашего дальнейшего поведения – Беларуси – нам очень важна ваша информация. Вы должны меня как-то сориентировать в этой ситуации", – заявил Лукашенко Медведчуку

Ко всему, белорусский лидер упомянул и о "потоке из" – людей, которые якобы уехали в Беларусь после начала войны на Донбассе. Лукашенко заявляет, что таких – до 150 тысяч украинцев.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа", член партии "За жизнь" Виктор Медведчук на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе фактически представлял президента РФ Владимира Путина. Однако, по его словам, пока это единственный способ передать информацию лидеру РФ.



Кроме того, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук заявил, что лидер общественного движения "Украинский выбор", член партии "За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук уже не принимает участия в переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе. Зато глава Кремля Владимир Путин заявил, что Медведчук недавно приезжал в Москву, чтобы якобы поговорить об освобождении украинских моряков.

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