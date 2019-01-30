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      "Автономный регион Донбасс": Медведчук отличился новым сепаратистским заявлением

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      Виктор Медведчук
      Виктор Медведчук / Фото из открытых источников

      Глава пророссийской организации "Украинский выбор – право народа" и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук сделал громкое заявление относительно Донбасса.

      Так, на партийном съезде 29 января Медведчук заявил о необходимости создания так называемого "автономного региона Донбасс", а также – закрепление такого статуса в Конституции Украины, передает "112 канал".

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      Наш план-концепция предусматривает три раздела: законодательный, административный и раздел, касающийся порядка и процедуры внедрения мира. Согласно плану, предусматривается создание на Донбассе автономного региона "Донбасс" в составе Украины,
      – заявил Медведчук во время чрезвычайного съезда своей партии.

      Он считает, что договоренности по такому статусу Донбасса могут быть достигнуты в четырехугольнике Киев – Донецк – Луганск – Москва.

      "Господин Порошенко говорит о том, что ключ от мира – в Кремле. Это действительно так. Но в отличие от него и других, которые рвутся к власти, мы не просто знаем где этот ключ, мы знаем двери с замочной скважиной, от которых этот ключ. Более того, мы знаем, как открыть двери в мир", – добавил кум Владимира Путина.

      Кроме того, Медведчук на съезде выразил поддержку кандидату в президенты Украины Юрию Бойко.

      Отметим, что Виктор Медведчук уже не участвует в переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе. Ранее Президент Украины Петр Порошенко обвинял его в том, что на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Медведчук фактически представлял президента РФ Владимира Путина.

      В то же время глава Кремля Владимир Путин заявил, что Медведчук недавно приезжал в Москву, чтобы якобы поговорить об освобождении украинских моряков.

      Кто такой Виктор Медведчук: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Виктор Медведчук
      Источник: 24 Канал
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