Россия должна прекратить войну, – Волкер высказался о плане Сайдика относительно Донбасса

Представитель главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик не предлагал отказаться от минских договоренностей, а в первую очередь, имел в виду отвод тяжелого вооружения и вывод иностранных войск.

Так, Сайдик только высказал некоторые идеи, рассказал в интервью "Прямому" спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

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24 канал сообщал, что специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что подготовлен новый план по урегулированию конфликта на Донбассе, который должен прийти на смену минским соглашениям.

Мы имеем эти соглашения, и они важны, ведь они установили прекращение огня, они установили ключевые правила. Речь идет об отводе тяжелого вооружения, выводе иностранных войск, незаконных вооруженных формирований, восстановлении государственной границы между Украиной и Россией. Это очень важные пункты, и мы не хотели бы их терять, избавившись от минских соглашений,

– прокомментировал заявление Сайдика Волкер.

Он также отметил, что в первую очередь Россия должна остановить войну на Донбассе и позволить ввести туда миротворческую миссию ООН.

"По моему мнению, Мартин Сайдик показывает, что существуют определенные идеи, от которых можно отталкиваться. Но предпосылкой для этого может быть только решение России прекратить войну, установить мир и в конечном итоге принять миротворческую миссию ООН, чтобы создать мирную и безопасную среду. Только когда эти пункты будут реализованы, то будут иметь смысл и все другие вещи", – пояснил представитель США.

Волкер также назвал минские соглашения хорошим вариантом, однако добавил, что воплотить их в реальность так и не удалось.

"Проблема в том, что они не выполнены. Россия никогда не придерживалась полного прекращения огня. Не было полного отвода тяжелого вооружения. Российские войска до сих пор находятся на востоке Украины. Россия продолжает финансировать незаконные формирования и предоставлять им вооружение. Они поддерживают существование двух так называемых республик", – сказал он.

Что такое минские договоренности?"Минский протокол" или "минское трехстороннее соглашение", "минское перемирие", "Минск-1" – соглашение о перемирии в войне на востоке Украины, достигнутое на переговорах в Минске 5 сентября 2014 года. В разработке и подписании мирного соглашения участвовали представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Действие перемирия началась в 18:00 пятого сентября. Подписи Захарченко и Плотницкого под протоколом стоят как автографы частных лиц. Текст соглашения не предусматривает какого-либо признания Донецкой и Луганской "народных республик", а лишь закрепляет за подконтрольными пророссийским боевикам территориями двух областей "особый статус" в составе Украины.