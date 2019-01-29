План представителя ОБСЕ Сайдика относительно Донбасса: почему у МинВОТ осталось много вопросов

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий пока еще не получали предложений касаемо нового плана по урегулированию конфликта на Донбассе, который озвучил накануне спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик.

В министерстве говорят, что после ознакомления с деталями, этот план будет обсужден с другими причастными ведомствами. Также здесь прокомментировали некоторые известные положения документа.

Специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что подготовлен новый план по урегулированию конфликта на Донбассе, который должен прийти на смену минским соглашениям.

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Согласно документу, ООН и ОБСЕ будут работать не параллельно, а вместе, под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем. Также в ОБСЕ предлагают создать агентство Евросоюза по восстановлению Донбасса.

По словам Сайдика, новый план был представлен во время последнего заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в декабре в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции. Теперь они его должны подписать, а потом необходимо, чтобы план утвердили парламенты.

Как отметил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, возглавляемое им ведомство пока еще не получало никаких предложений по этому плану. По его словам, пока это похоже на "предложение от частного лица", передает Укринформ.

"Обсуждать интерпретации и отдельные заявления мы не можем, потому что надо обсуждать предметно то, что ты увидел. Поэтому дождемся, поработаем с коллегами из МИД и других ведомств, если такое предложение можно будет рассмотреть", – отметил глава МинВОТ.

Кроме того, чиновник в комментарии телеканалу "Прямой" подчеркнул, что перед объявлением в СМИ документ, прежде всего, следовало обсудить со всеми заинтересованными сторонами, включая официальный Киев, Евросоюз и ООН.

"Очень странно, когда один человек, даже если он работает в штате ОБСЕ, делает предложение от трех организаций – ОБСЕ, ООН, Евросоюза – одновременно рекомендуя, что этим организациям следует сделать", – подчеркнул Черныш.

В то же время министр добавил, что пока никакой реакции на этот план со стороны ООН и ЕС нет.

Как неоднократно отмечал президент Петр Порошенко, миссия должна быть от линии соприкосновения до украинско-российской границы, которую мы сейчас не контролируем. Компонент безопасности – самый главный. Параллельно гражданские дела и охрану правопорядка должна осуществлять администрация,

– очертил он видение Украины относительно миротворческой миссии.

Черныш напомнил, что сегодня существует резолюция Совбеза ООН, которой утверждены два приложения. Одно из приложений называется "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений". Там предусмотрено по пунктам, что стороны конфликта и представители ОБСЕ должны делать.

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Что такое "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений"? Этот документ согласовали на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки". Впоследствии его подписала контактная группа, которая состоит из представителей России, Украины и представителей самопровозглашенных республик. Цель документа – деэскалация вооруженного конфликта на Востоке Украины.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений: документ

"Если мы говорим юридическим языком, то для того, чтобы что-то менять, надо изменить резолюцию Совбеза ООН", – пояснил Черныш.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире телеканала "112 Украина", со своей стороны, отметил, то, что прозвучало у господина Сайдика, – это исключительно общие тезисы, с которыми трудно спорить.

Я бы хотел сразу отметить, что считаю такие тезисы приемлемыми. Но в то же время, как показывает наш горький опыт, дьявол кроется в деталях, а о деталях нам не известно. Поэтому меня интересует, каким образом предусмотрена демилитаризация незаконных вооруженных формирований? Какие сроки, каким способом будет происходить вывод иностранных войск с территории Донбасса? Что подразумевается под процессом амнистии? И таких вопросов очень много,

– говорит Тука.

Также он прокомментировал некоторые положения вышеупомянутого мирного плана по Донбассу.

– Создание агентства Евросоюза по восстановлению Донбасса. Кто займется финансированием процесса восстановления?

"Что касается финансирования, то таким обычно занимаются страны-доноры, в частности могут быть привлечены страны-члены Евросоюза, Соединенные Штаты и Канада. Любые страны, которые согласятся помочь в восстановлении инфраструктуры", – убеждает замминистра.

– Масштабная амнистия в отношении боевиков на Донбассе. Пойдет ли на это украинская сторона?

"Все будет зависеть от того, о какой именно амнистии говорится, для кого и на каких принципах она будет предусматриваться. Этот вопрос уже несколько раз поднимался в украинском обществе, отношение к нему – неоднозначное, оно – достаточно противоречивое, поэтому еще раз подчеркиваю, что нужно знать детали", – подчеркнул он.

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– Совместная миротворческая миссия ООН и ОБСЕ.

"Такой вариант является абсолютно возможным в случае хорошо урегулированных вопросов сопоставимости и сотрудничества подразделений ООН и ОБСЕ. Я не вижу никаких возражений", – говорит Тука.

Создание переходной администрации ООН, которая должна следить за воплощением мирного плана и реинтеграцией оккупированного Донбасса.

"Мы достаточно детально изучали такой опыт на примере Хорватии. Есть определенные наработки и анализ удачных и неудачных действий, опыта, который имеют наши хорватские партнеры. Поэтому у нас есть свое видение, свои рекомендации", – добавил он.

Кроме того, руководитель МинВОТ отреагировал на слова Сайдика, что Минские договоренности нехорошо прописаны относительно проведения выборов на Донбассе, поэтому нужна помощь ООН.

"Относительно того, какой должна быть эта помощь, то имеется в виду, прежде всего, введение миротворческой миссии, потому что совершенно понятно, что пока по территории бродят незаконные вооруженные формирования, ни о каких процедурах избирательного процесса не может быть и речи", – констатировал чиновник.

В украинском МИД также прокомментировали этот план урегулирования конфликта. По словам главы ведомства Павла Климкина, определенный прогресс есть, но лишь в форме предложений. В то же время он отметил, что новых решений в этом документе нет.

Как отметил Климкин, в первую очередь на оккупированную территорию Донбасса должны прийти миротворцы и подготовить регион для "нормальных, свободных и честных выборов", однако в новом плане об этом не говорится.

Что такое миротворческая миссия? Действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон, вовлеченных в конфликт.

Что известно о введении миротворческого контингента на Донбасс? В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выступил с идеей о введении миротворцев на всю территорию Донбасса. Впоследствии президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения и "ни на каких других территориях".



В РФ рассматривают миротворческие силы на Донбассе как защиту сотрудников ОБСЕ на линии разграничения. Украина, со своей стороны, предлагает, чтобы те зашли на всю территорию региона, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы. В Киеве необходимость такого шага видят в том, чтобы Россия не могла поставлять оружие и военных на Донбасс и Луганщину.



Ранее Петр Порошенко заявлял, что введение миротворческой миссии ООН на территорию Донбасса не происходит из-за блокирования этого вопроса со стороны Кремля, несмотря на то, что Россия является одним из подписантов Будапештского меморандума, а затем выступала гарантом безопасности Украины. Поэтому, по словам главы государства, в РФ должны объяснить всему миру, почему они против.