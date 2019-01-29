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      "Те же яйца, только в профиль": в МИД прокомментировали новый мирный план для Донбасса

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      Климкин прокомментировал новый план для Донбасса
      Климкин прокомментировал новый план для Донбасса / Getty Images

      Украина ожидает, что миротворцы придут на оккупированный Донбасс, чтобы подготовить его к "нормальным и честным выборам". Однако в новом плане спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика по урегулированию в регионе конструктивных предложений нет.

      Об этом сказал глава МИД Павел Климкин, сообщает "Интерфакс-Украина".

      Читайте также: Введение миротворцев ООН на Донбасс Порошенко обсудил инициативу с Меркель

      24 канал писал, что в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подготовили новый план по урегулированию конфликта на Донбассе. Он должен стать заменой минским соглашениям.

      Согласно ему, в процессе будут участвовать ОБСЕ, ООН и специально созданное агентство Евросоюза. В то же время Россия и Украина должны заключить договор, который затем должны одобрить парламенты.

      Однако в МИД заявляют, что новых решений в разработанном плане нет. Определенный прогресс глава министерства Павел Климкин увидел только "в форме" предложений. В частности, в них говорят о необходимости введения на Донбасс миротворцев, о чем ранее уже говорила Украины.

      Никакого принципиально нового плана нет. Господин Сайдик представил в конце прошлого года свое видение. Это предложения, над которыми еще нужно работать ... По содержанию это пока что то же самое. Как говорят: "те же яйца, только в профиль",
      – отметил Климкин.

      Он также отметил, что в первую очередь на оккупированную территорию Донбасса должны прийти миротворцы и подготовить регион для "нормальных, свободных и честных выборов". Однако, по словам министра, в новом плане об этом речи не идет.

      Что такое миротворческая миссия?
      Это меры со стороны международного сообщества по предотвращению возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта.

      Что известно о введении миротворческого контингента на Донбассе?
      В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин потребовал, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

      По убеждению России, миротворческие силы на Донбасс следует ввести только для для защиты работников ОБСЕ на линии разграничения. Зато Украина предлагает, чтобы те зашли на всю территорию региона, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы. По словам Киева, такой шаг является необходимым, чтобы Россия не могла поставлять оружие и военных в Донецкую и Луганскую области.

      Ранее Петр Порошенко заявлял, что введение миротворческой миссии ООН на территорию Донбасса не происходит из-за блокирования этого вопроса Россией, несмотря на то, что она является одним из подписантов Будапештского меморандума, и выступала гарантом безопасности Украины. Поэтому, по словам главы государства, Россия должна объяснить всему миру, почему они против.

      МИРОТВОРЦЫ НА ДОНБАССЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Павел Климкин Минские договоренности Нормандский формат ОБСЕ ООН Миротворческий контингент МИД Украины
      Источник: 24 Канал
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